La mère de Quentin Tarantino répond à ses commentaires sur le fait de ne pas lui donner un « centime »

BETTERLIFE Couvercle de toilette, toilette, couvercle fils-mère, couvercle de toilette en forme de O, siège de toilette, couvercle de toilette planche de

Betterlife Le magasin est fait pour vous! Si vous n'êtes pas satisfait du produit, veuillez d'abord me contacter et ne pas laisser de commentaires négatifs à la légère. Merci, bonne journée Des boutiques de qualité sont à votre service! Betterlife Matériel: panneau PP Style: o type Indique s'il faut tamponner: Oui Si la distance du trou est réglable: Oui Pas: 6-22 Design et couleur: couleur unie Modèle: universel Spécifications: Matériau PP de la couverture mère et enfant standard européenne Facile à nettoyer! -Au revoir coin inaccessible! Grâce à notre siège de toilette amovible, le nettoyage des toilettes devient la tâche de l'enfant sur simple pression d'un bouton. Matériau antibactérien! -La surface lisse de notre cuvette de toilette et sa matière plastique thermodurcissable de haute qualité aident à prévenir la propagation des bactéries et des rayures. Système muet! -Il n'y a plus de risque de se faire prendre par les doigts ou de faire du bruit. Notre abattant de toilette avec