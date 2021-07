Guide: Meilleurs jeux d’horreur PS4

Quels sont les meilleurs jeux d’horreur PS4? La bonne nouvelle (ou la nouvelle terrifiante pour les chats effrayants parmi vous) est que la PlayStation 4 abrite une multitude de versions effrayantes, des franchises à succès comme Resident Evil aux aventures psychologiques indépendantes comme Inside. Nous avons dressé une liste des meilleurs jeux d’horreur PS4 pour vous aider à trouver le bon festival d’horreur pour vous, que vous planifiez une fête d’Halloween ou que vous ayez simplement envie d’un week-end effrayant.

Une chose que nous voulons juste noter : si vous pouvez mettre la main sur une PS4 sur laquelle est toujours installé le tristement célèbre PT, alors cela vaut la peine de jouer. Konami a publié cette démo gratuitement il y a quelques années afin d’annoncer Silent Hills de Hideo Kojima, mais elle a été effacée du PlayStation Store après des retombées très publiques entre l’éditeur et son développeur légendaire. Néanmoins, PT est sans aucun doute le jeu le plus effrayant sur PS4, et c’est dommage que nous ne puissions jamais voir ce que Kojima Productions avait prévu pour le jeu complet. Quoi qu’il en soit, voici notre liste des meilleurs jeux d’horreur PS4. Si vous voulez voir ce que nous pensons être les meilleurs jeux PS4 en général, vérifiez-le via le lien.

Vous trouverez ci-dessous une liste des meilleurs jeux d’horreur PS4. Ce sont nos jeux PS4 effrayants préférés, comme décidé par notre équipe éditoriale.

15. Tout le monde est parti pour l’enlèvement (PS4) Éditeur: Divertissement informatique Sony / Développeur: La chambre chinoise Date de sortie: 11 août 2015 ( Etats-Unis ) / 11 août 2015 ( Royaume-Uni/UE ) La chambre chinoise (très) marche lente à travers le village anglais idyllique Yaughton est parfois plus proche d’Emmerdale que d’Elm Street, mais il y a quelque chose de très étrange à propos de la colonie déserte du Shropshire. En tant que voyeur au lendemain d’un événement apocalyptique, vous êtes libre de retracer les événements qui ont conduit à la disparition de centaines d’humains, et lorsque vous associez le paysage époustouflant aux preuves d’une maladie mortelle, Everybody’s Gone to the Rapture adopte un apparence très dérangeante qui en fait définitivement un ajustement pour cette liste.

14. Jours passés (PS4) Éditeur: Divertissement interactif Sony Date de sortie: 26 avril 2019 ( Etats-Unis ) / 26 avril 2019 ( Royaume-Uni/UE ) Days Gone n'est pas le jeu le plus effrayant auquel vous ayez jamais joué, mais les débuts de Deacon St John ont leur juste part de moments effrayants. Les hordes de la marque de fabrique du titre sont dévastatrices si vous n'êtes pas préparé, tandis que se retrouver dans la nature sauvage de l'Oregon peut être une affaire difficile. Ajoutez un scénario divertissant et des personnages vraiment sympathiques et vous obtenez ici un film de pop-corn captivant avec une atmosphère inquiétante.

13. Resident Evil 3 (PS4) Éditeur: Capcom / Développeur: Capcom Date de sortie: 3 avril 2020 ( Etats-Unis ) / 3 avril 2020 ( Royaume-Uni/UE ) Bien qu’il ne soit pas aussi effrayant pour le moment que M. X, Nemesis de Resident Evil 3 va certainement vous tenir éveillé la nuit la première fois que vous rencontrerez le terrifiant Tyrant. Traquant chacun de vos mouvements, le monstre utilise un lance-flammes, un lance-roquettes et diverses formes horribles pour vous garder sur vos gardes lorsque vous tentez de vous échapper de Raccoon City. Aux côtés de plus de zombies mangeurs de chair que jamais, Resident Evil 3 cache la terreur et la peur dans tous ses coins.

12. SOMA (PS4) Éditeur: Jeux de friction / Développeur: Jeux de friction Date de sortie: 22 septembre 2015 ( Etats-Unis ) / 22 septembre 2015 ( Royaume-Uni/UE ) L’horreur a peut-être le plus d’impact lorsqu’elle utilise des peurs psychologiques, et SOMA veut absolument entrer dans votre tête. La version la plus récente du développeur d’Amnesia: The Dark Descent Frictional, cette aventure sous-marine troublante concerne la conscience humaine et les attributs qui déterminent la vie. C’est un sujet qui a été fait à mort, certes – mais ce jeu le fait extrêmement bien.