Val Trailer explore la carrière de Val Kilmer à travers ses films personnels avant ses débuts à Cannes

Val Kilmer attendait de raconter son histoire depuis des décennies, de partager le récit intime à la première personne de l’ascension ambitieuse de l’acteur au rang de vedette hollywoodienne et des années difficiles qui ont suivi. Kilmer était tombé en disgrâce sur la scène hollywoodienne, étant considéré comme trop tumultueux et combatif pour travailler avec. Pendant un certain temps, il a semblé qu’il ne trouverait jamais de maison pour son documentaire Val. Nous avons maintenant un premier aperçu de la bande-annonce, avec la nouvelle que le documentaire, composé des films privés de Val Kilmer, fera ses débuts à Cannes.

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Depuis plus de 40 ans, Val Kilmer, l’un des acteurs les plus capricieux et/ou incompris d’Hollywood a documenté sa propre vie et son art à travers des films et des vidéos. avec ses frères, au temps passé dans des rôles emblématiques pour des films à succès comme Top Gun, Les portes, Pierre tombale, et Batman pour toujours. Ce documentaire brut, extrêmement original et sans faille révèle une vie vécue à l’extrême et un regard rempli de cœur, parfois hilarant, sur ce que signifie être un artiste et un homme complexe. »

Kilmer partage sa vie à la fois dans une narration en voix off et dans des années de vidéo personnelle de pratiquement tous les chapitres de sa vie. Il laisse tout sur la table depuis ses débuts prometteurs jusqu’aux affrontements sur la vision créative qui sont venus plus tard, et la bataille tragique contre le cancer de la gorge qui a limité sa capacité à parler, qu’il détaille dans ses mémoires de 2020 « Je suis votre Huckleberry ». ‘ L’opération de sa trachée l’a laissé à peine capable de parler au-delà d’un murmure.

Dès le début de sa carrière, il a fait tourner son caméscope, mais il a fallu aux réalisateurs Leo Scott et Ting Poo pour reconstituer le puzzle. « C’était de l’or, comme un trésor que vous avez la chance de rencontrer dans votre carrière », a déclaré Poo.

« J’étais à peu près terrassé », a poursuivi Poo.

« Plus vous en voyez, plus vous comprenez qui il est maintenant », a ajouté Scott, qui a passé plus de neuf mois à numériser les images de Kilmer. (Étant donné que la capacité de parler de l’acteur est limitée, la narration est fournie par son fils, Jack.) Kilmer explique très tôt qu’il voulait faire un film sur le jeu d’acteur depuis des années, et même s’il n’avait pas de projet précis en tête car il matériel rassemblé, Val offre une fenêtre unique sur les luttes difficiles et souvent désordonnées d’un artiste créatif qui tente de trouver un récipient pour ses intérêts. « Il y avait toujours le sentiment qu’il s’intéressait à son propre métier », a déclaré Scott. « Vous avez eu le sentiment d’après le matériel qu’il rassemblait sciemment et sagement certaines de ces choses pour une plus grande histoire un jour. »

Kilmer avait amassé des centaines d’heures de films et de bandes vidéo qui étaient stockés dans des boîtes empilées dans le garage. La bande a commencé avec des films qu’il a réalisés lorsqu’il était enfant avec ses deux frères, Mark et Wesley, alors qu’il grandissait dans la banlieue de Los Angeles de Chatsworth jusqu’à nos jours.

« Val a toujours dit qu’il ne le considérait pas comme un documentaire », a déclaré Scott. « Il l’a vu comme un film mettant en vedette Val Kilmer comme personnage principal de l’histoire de sa vie, et nous nous sommes tous alignés sur ce sentiment. » La première cannoise de Val termine un cycle pour le projet. « Avant que nous ayons fait quoi que ce soit », a déclaré Poo, « Val était comme, ‘Et puis nous le montrerons à Cannes.' » Et scène, M. Kilmer.

