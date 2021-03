Korn donnera un concert virtuel de l’expérience immersive de ‘Stranger Things’ à LA

Korn a annoncé qu’il organisera une présentation «pionnière» de direct d’un ensemble de «Choses étranges: l’expérience drive-into».

L’événement intitulé, ‘Korn: Monumental’ aura lieu ensuite 24 avril et sera diffusé dans le monde entier numériquement à partir d’un emplacement en Californie.

Korn: Monumental – Un événement mondial de diffusion en continu, arrive sur vos écrans le 24 avril. Où que vous soyez, plongez-vous dans notre prestation en direct du cœur du centre-ville de Los Angeles à Stranger Things: The Drive-Into Experience. Billets Early Bird disponibles maintenant: https://t.co/BbD71BJ8sX pic.twitter.com/m5e73PSqZa – Korn (@Korn)

Selon un communiqué de presse, le concert présentera une sélection de titres nouveaux et classiques, explorant le catalogue du groupe, ainsi que montrant quelques chansons pour la première fois en direct de leur dernier album, ‘Le néant’.

Les billets pour l’événement virtuel peuvent être achetés auprès de site Web groupe officiel avec un coût de 20 USD. De plus, les fans pourront acheter un certain nombre d’articles de marchandise tels que des chandails, des T-shirts, des affiches et plus encore.

‘Korn: Monumental’ sera disponible dans diffusion pour 72 heuress jusqu’à 28 avril.