Netflix ramènera Spy Kids avec une nouvelle version

Une nouvelle version de la franchise du »espionner les enfants » arrivera sur le service de streaming de Netflix avec le créateur original des premiers films Robert Rodríguez chargé de diriger le projet. Le redémarrage de la franchise bien-aimée a été annoncé pour la première fois en janvier 2021, mais le projet est resté silencieux jusqu’à aujourd’hui. Maintenant, Netflix confirme que Rodriguez reviendra en tant que réalisateur, tout en écrivant et en produisant le prochain film. Créé en 2001, »Spy Kids » suit l’aventure de deux frères qui se retrouvent impliqués dans la société d’espionnage où travaillent leurs parents. Après avoir sauvé le monde, les enfants aident à créer un département entièrement dédié aux jeunes adultes, ce qui a conduit à la suite de deux suites.

»Spy Kids 2: The Island of Lost Dreams » est sorti en 2002, tandis que »Spy Kids 3-D » est sorti en 2003. Rodríguez était chargé de réaliser tous les films de la trilogie originale, revenant avec un remake en 2011 intitulé »Spy Kids 4: Thieves of Time ». Bien que tous les épisodes n’aient pas été acclamés par la critique, la série de films « Spy Kids » a été considérée comme un succès commercial avec des recettes au box-office de plus de 550 millions de dollars.

Vous pourriez également être intéressé par : La bande-annonce des Minions : A Villain is born montre l’origine de Gru

Il n’y a pas encore de détails sur l’intrigue du redémarrage de « Spy Kids », mais chacun des films principaux a suivi de jeunes agents utilisant leur intelligence pour éliminer les méchants dans des intrigues pleines d’action et de folie, donc le nouveau projet peut suivre la même formule et présentent une nouvelle menace que les enfants espions peuvent vaincre tout en prouvant qu’ils sont tout aussi capables que n’importe quel adulte.

»Spy Kids » est développé par Netflix, Skydance et Spyglass Media. Spyglass détient les droits de la franchise, avec Gary Barbier et Pierre Oillataguerre agissant en tant que producteurs exécutifs pour l’entreprise.

Ce sera la deuxième fois que Robert Rodríguez travaillera avec Netflix pour apporter une production originale, après avoir amené le film « Superheroícos » sur la plateforme, avec un grand succès.