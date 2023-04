5 k-dramas romantiques IMPRESSIONNANTS à regarder sur NETFLIX

NETFLIX

Si vous êtes pris par des histoires qui combinent drame, comédie et romance, alors vous devriez voir ces propositions dans le catalogue Netflix dès maintenant. Passez en revue la liste avec les inclémences de l’amour et plus encore!

©NetflixThat Year of Ours, l’un des drames romantiques coréens incontournables.

Le week-end est une excellente occasion de se reposer et de profiter d’une série captivante dans le confort de la maison. Netflix Il le sait très bien et c’est pourquoi parmi ses gros paris, il a des productions exceptionnelles pour les amateurs de k-drame. Si vous avez déjà vu le plus classique dans le service d’abonnement, nous passons ici en revue 5 superbes fictions romantiques à regarder dès maintenant.

+ 5 k-dramas romantiques à regarder sur Netflix

– Cours Intensif d’Amour

Créé par Yu Je-won et Yang Hee-seung, Cours intensif d’amour est l’un des drames romantiques qui offre Netflix dans votre catalogue. Avec Jeon Do-yeon, Jung Kyung-ho et Lee Bong-ryeon dans leurs rôles principaux, la série avec 16 épisodes suit une mère au cœur d’or alors qu’elle plonge dans le monde impitoyable de l’enseignement privé. Le motif? Votre fille a essayé d’entrer dans la classe d’un célèbre professeur de mathématiques. Il a eu sa première sur la plateforme de streaming cette même année.

– Cette année-là

Seul 16 épisodes se maquiller cette année-làla série coréenne qui est arrivée Netflix pendant 2021. Kim Yeoun-jin et Lee Na-eun ont été responsables de la création de fiction romantique mettant en vedette Choi Woo-shik, Kim Da-mi et Kim Sung-cheol. Ses personnages principaux sont deux ex-amants en conflit qui ont filmé un documentaire à l’école qui a réussi à devenir viral. Des années plus tard, ils se retrouvent face à face et une caméra l’enregistre.

– Il était une fois un amour rural

Park soo-yeong, Choo Young-woo et Baek Sung-chul sont les protagonistes de Il était une fois un amour rural. Ceci est un autre drame romantique disponible sur Netflix qui est arrivé sur la plateforme de streaming en 2022. Avec 12 épisodes créé par Kwon Seog-jang et Paek Eun-kyoung, met en scène un vétérinaire de Séoul qui déménage dans une petite ville contre son gré. Ce qu’il ne sait pas, c’est qu’il tombera amoureux d’une policière rurale qui a un secret.

– Vingt cinq, vingt et un

Si vous aimez les drames romantiques coréens avec des protagonistes adolescents, vous devez ajouter à votre liste vingt cinq, vingt et un. la fiction de 16 épisodes chargé de Jung Jee-hyun et Won Do-eun j’arrive à Netflix dans 2022 avec Jim Tae-ri, Nam Joo-hyuk et Kim Ji-yeon dans les rôles principaux. Il suit une adolescente escrimeuse qui poursuit ses rêves et rencontre un jeune homme qui travaille dur et qui essaie de reconstruire sa vie.

– Les inclémences de l’amour

Dans la même lignée des séries coréennes à la pure romance, il faut voir Les inclémences de l’amour de Cha Young-hun, Kang Eun K et Sun Young. Protagonisée par Park Min-young, Song Kang et Yoon Bakj’arrive à Netflix dans 2022 avec 16 épisodes. Suivez un météorologue consciencieux et un collègue libéral pour qui l’amour sera aussi difficile à prévoir que la météo.

