Guide: Life Is Strange: True Colors Guide: Trucs, astuces et tous les objets de collection

Life Is Strange: True Colors est la troisième entrée principale de la série d’aventures de l’éditeur Square Enix. Nous avons évalué le jeu un 6/dix dans notre Life Is Strange: examen de True Colors PS5, le décrivant comme un jeu qui « échoue malgré tout ce qu’il a pour lui ». Le développeur à la barre cette fois-ci est Deck Nine Games, qui a précédemment réalisé Life Is Strange: Before the Storm.

Dans ce La vie est étrange : guide des vraies couleurs, nous allons partager notre trucs et astuces pour débutant pour vous aider à vous habituer à la vie dans la paisible ville de Haven. Nous allons également révéler les emplacements de tous les objets de collection, comprenant Objets de collection de mémoire.

Cette page comprendra également des guides de trophées, révélant comment aider le gars à capuche à trouver son chien et comment trouver et jouer la chanson perdue de l’étudiant. Veuillez noter que, malgré tous nos efforts pour préserver la parcelle, vous pouvez rencontrer des La vie est étrange: spoilers True Colors tout au long de cette page et des articles liés. Par conséquent, veuillez naviguer avec prudence si vous souhaitez éviter d’apprendre quoi que ce soit sur l’histoire du jeu.

Life Is Strange: True Colors Guide: Tous les objets de collection

Life Is Strange : True Colors vient de 25 objets de collection répartis sur 5 chapitres à vous de trouver. Vous pouvez voir ceux que vous avez collectés en appuyant sur le bouton du pavé tactile pour accéder au journal.

Il n’y a qu’un seul type d’objet de collection que vous devez rechercher : Objets de collection de mémoire. Ils prendront toujours la forme d’un objet avec lequel vous pouvez interagir dans l’environnement, tout d’abord en maintenant L2 pour activer le pouvoir d’Alex, puis en appuyant sur le bouton X. Certains sont très faciles à repérer tandis que d’autres vous obligeront à chercher un peu plus. Lors de l’activation, ils déclencheront une mémoire basée sur Alex ou un personnage de soutien.

All Life Is Strange : objets de collection True Colors sont liés dans les guides ci-dessous dans l’ordre où vous les rencontrerez dans le jeu. Cependant, s’il vous arrive d’en manquer un, assurez-vous d’utiliser la fonction de sélection de chapitre dans le menu principal pour revenir facilement à certaines sections de chaque chapitre afin de nettoyer tous les objets de collection que vous avez transmis.

Life Is Strange : True Colors Guide : Trophées

Dans la prochaine partie de notre La vie est étrange : guide des vraies couleurs, nous révélerons comment débloquer tous les trophées du jeu qui ne sont pas liés au Objets de collection de mémoire nous avons déjà couvert.

Life Is Strange: True Colors Guide: Trucs et astuces pour les débutants

Pour conclure notre La vie est étrange : guide des vraies couleurs, nous partagerons quelques trucs et astuces nous recommandons à tous les joueurs d’accepter. Lisez-les pour vous assurer que vous êtes bien préparé et découvrez des choses que vous ne savez peut-être pas.

Utilisez la sélection de chapitre pour nettoyer les objets de collection

Si vous suivez notre Guide des emplacements de tous les objets de collection de mémoire au fur et à mesure que vous jouez au jeu, vous les trouverez tous avant de le terminer. Cependant, s’il vous arrive d’en manquer un ou si vous souhaitez emballer les objets de collection dans une deuxième partie, l’option Sélection de chapitre dans le menu principal devrait être votre première destination. Divisé en scènes individuelles à travers les cinq chapitres, le jeu vous indique dans quelles zones se trouvent les objets de collection qui vous manquent. C’est une fonctionnalité très pratique qui signifie que vous n’avez pas à rejouer le chapitre sans but.

Interagissez avec les habitants et suivez des histoires parallèles

Vous pourrez explorer librement Haven à certains moments du jeu, vous donnant accès à toutes les histoires secondaires du jeu. Pour y accéder, vous devrez lire certains résidents en utilisant le pouvoir d’Alex. Ces courts récits sont cohérents tout au long de l’expérience, s’appuyant sur l’histoire au fur et à mesure de votre progression. Si vous lisez l’histoire de quelqu’un au chapitre 2, vous obtiendrez la partie suivante au chapitre 3 et ainsi de suite. Il en va de même pour tous ceux avec qui vous pouvez interagir. Retournez voir les PNJ au fur et à mesure de votre progression pour en savoir plus sur leur situation et leurs difficultés.

Explorer d’autres options de dialogue

Nous vous recommandons de faire votre première partie tout autour de vous : sélectionnez les options de dialogue que vous choisiriez dans la vie réelle pour une expérience plus authentique et authentique. Cependant, si vous envisagez de faire une deuxième partie, sélectionnez-en différentes la prochaine fois afin de pouvoir rencontrer différents types de conversations et d’autres fins. Il y a six fins différentes, juste au cas où vous seriez intéressé.

Changer de tenue à l’appartement

Alex enfile de jolies tenues tout au long du jeu (en particulier dans le chapitre 3), mais si vous voulez changer encore plus les choses, retournez à l’appartement et interagissez avec la commode à côté du lit. Vous pourrez ensuite choisir parmi quelques autres fils à porter pendant que vous explorez Haven.

Cela amène notre La vie est étrange : guide des vraies couleurs a une fin. Espérons que cela vous a aidé d’une certaine manière. Néanmoins, merci d’avoir cliqué sur nos guides et si vous avez d’autres trucs et astuces à partager, n’hésitez pas à les afficher dans les commentaires ci-dessous.