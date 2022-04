Peacock prépare une nouvelle série d’action en direct de Gasparín, le gentil fantôme

Une nouvelle série d’action en direct de Gasparin, le gentil fantômeest en cours de développement pour la plateforme paon. La série potentielle, qui est actuellement en début de développement, sera écrite et produite par Kai Yu Wuavec les producteurs UCP et Animation DreamWorks en charge de la coproduction. Ce nouveau projet est décrit comme un spectacle d’horreur et d’aventure qui réinvente l’histoire de Casper (Gasparin) qui explorera le sens de la vie.

L’histoire suivra une famille qui vient vivre dans la petite ville d’Eternal Falls, c’est ici que le sympathique fantôme va se lancer dans une nouvelle aventure pour découvrir de sombres secrets enfouis depuis plus de 100 ans. L’écrivain Wu a déjà travaillé sur d’autres émissions telles que »Hannibal », la série »The Flash » et »Deception ». Elle a récemment été la créatrice de la série »The Ghost Bride » pour Netflix.

Le personnage de Casper a été introduit pour la première fois dans une série de courts métrages d’animation à partir des années 1940 et dans la série Harvey Comics qui porte son nom. Gasparin a également été au centre de plusieurs émissions de télévision, dont la plus récente « Casper’s Scare School » pour le réseau canadien YTV de 2009 à 2012.

Le premier film d’action en direct « Casper » est sorti en 1995, avec Malachi Pearson jouant le personnage sous sa forme fantôme et étant joué par Devon Sawa sous forme humaine. Christina Ricci, Bill Pullman, Cathy Moriarty et Eric Idle ont également joué dans le film.

Cette production a montré le grand potentiel de Gasparin, car le public a adoré le film et a réussi à obtenir un total de 287 millions de dollars dans les salles du monde entier, tout un exploit pour l’époque de sa sortie. Après cette production, deux autres suites ont été publiées.

Le dernier mot sur Gasparin (Casper) était un tweet de Sawa déclarant qu’il reprendrait le personnage: « Bonjour Universal, c’est moi Devon … Sawa … SAwa avec un S. » Sawa a tweeté en 2017, faisant allusion au retour pour une suite de Casper. « Peu importe, je suis prêt à y retourner et à faire un autre Casper… oui, le fantôme ! » Cette suite a été annulée en 2000 et n’a pas encore abouti.