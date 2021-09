Squirrel Girl révélée dans les images perdues des nouveaux guerriers de Marvel de la série annulée

Nous jetons enfin un coup d’œil à Milana Vayntrub déguisée en Squirrel Girl dans Nouveaux guerriers, quelque chose que de nombreux fans de Marvel n’auraient jamais pensé voir. Développé par Kevin Biegel pour Marvel Television en 2016, le Nouveaux guerriers La série a été inspirée par les bandes dessinées Marvel du même nom, à la suite d’un groupe de super-héros en herbe cherchant à avoir un impact positif sur le monde. Un épisode pilote a été tourné, mais les images n’ont jamais vu le jour car la série a été annulée.

Nous avons finalement obtenu des images de Squirrel Girl de New Warriors toutes ces années plus tard, putain de merde pic.twitter.com/atlk2a9uH3 — Nab | ????️‍???? (@NebsGoodTakes) 9 septembre 2021

Milana Vayntrub dans le rôle de Squirrel Girl dans les coulisses du pilote de la série annulé ???? pic.twitter.com/mmy3IuPm5g – Marvel Fans Inde (@MarvelFansIN) 9 septembre 2021

Mercredi, Biegel a posté quelques photos du Nouveaux guerriers ensemble révélateur Milana Vayntrub dans le personnage de Doreen Green, alias Squirrel Girl. Les photos ont depuis été supprimées, mais pas avant d’être rapidement partagées sur les réseaux sociaux. Squirrel Girl est désormais à la mode car de nombreux fans continuent de partager les images, et certains se demandent s’il n’est pas trop tard pour sauver la série.

Il y avait un #NouveauxGuerriers spectacle.@kbiegel dit que l’émission a été annulée avant d’être diffusée: « Un pouvoir singulier qui a tué l’émission. Parce que c’était trop gai. Une merde de Brentwood riche et hétéro. » Cet exec a depuis été licencié. Biegel a partagé ces photos du spectacle. pic.twitter.com/c6WzUD3UpD – Phase zéro – MCU (@PhaseZeroCB) 9 septembre 2021

Nous avons presque eu Milana Vayntrub dans le rôle de Squirrel Girl. Tu sais juste qu’elle aurait réussi. #NouveauxGuerrierspic.twitter.com/dRPwjXznyY – Ryan ‘All Day News’ Anderson (@Ryans_Ramblings) 9 septembre 2021

Regardez les gars, c’est Marvel’s Squirrel Girl & Mr Mortal ….. pic.twitter.com/w7AtG93dcV – Neo Jane (@NeoJane8) 9 septembre 2021

Dans un autre tweet, qui a depuis été supprimé, Kevin Biegel a déclaré à propos de la série malheureuse: « Il y a un spectacle que nous avons écrit il y a quelques années. C’était très fièrement gay. Un pouvoir singulier qui a tué le spectacle. Parce qu’il était trop gay. viré pour avoir été vil envers sa compagnie. Nous, en revanche, vivons. #NewWarriors. «

« Malheureusement, nous n’avons pas pu le partager avec vous », a-t-il ajouté. « S’il s’agissait d’une situation » le spectacle était de la merde « , je me taisais totalement et ne parlerais jamais. Malheureusement, c’était une situation » de haut niveau avec un ordre du jour « . Il a été licencié. Notre émission me manque toujours. J’ai des nuits où je ne peux pas m’endormir parce que je suis tellement en colère que nous ne pouvions pas laisser les personnages dire des choses comme ça – à cause d’un cadre qui pensait que nous faisions un spectacle qui était « désordonné ». Désolé, pas désolé. [New Warriors] ça aurait été vraiment génial. J’aurais aimé que nous puissions vous le donner à tous. »

Milana Vayntrub, qui est surtout connue pour jouer Lily dans les publicités AT&T, exprime également Squirrel Girl dans l’animation Merveille montante la franchise. En fait, la voir en costume rend plus évident qu’elle est également parfaite pour l’incarnation en direct du personnage. Pour ce que ça vaut, Vayntrub a taquiné la possibilité de Nouveaux guerriers sauvé en tweetant, « Doreen essaierait de raisonner les supérieurs de @marvel et leur demanderait de ramener #NewWarriors. »

Doreen essaierait de raisonner avec les supérieurs de @merveille et leur demander de ramener #NouveauxGuerriershttps://t.co/13FTFrzkhd – Milana Vayntrub (@MintMilana) 9 septembre 2021

D’accord, mais imaginez cela avec un peu d’amour CGI sur cette queue de disquette. #nouveauxguerriershttps://t.co/2GCLOu22Rs – Milana Vayntrub (@MintMilana) 9 septembre 2021

C’EST QUI est derrière ça ?! https://t.co/GWS2j9wS8q – Milana Vayntrub (@MintMilana) 9 septembre 2021

Peut-être, juste peut-être, ce n’est pas la fin de la ligne pour Nouveaux guerriers après tout. En plus de Vayntrub en tant que Squirrel Girl, Nouveaux guerriers avec Derek Theler dans Mister Immortal, Jeremy Tardy dans Night Thrasher, Calum Worthy dans Speedball, Matthew Moy dans Microbe et Kate Comer dans Debrii. Keith David et John Gemberling ont également été présentés dans des rôles d’invité pour le pilote.

Nouveaux guerriers a été commandé chez Freeform en tant que série de 10 épisodes pour lancer sa première saison, et le pilote avait été bouclé en 2017. Le plan était pour un lancement en 2018, mais pour des raisons peu claires à l’époque, il a été retiré du calendrier. Biegel et Marvel Television ont essayé d’acheter la série ailleurs, mais elle n’a finalement pas été récupérée, officiellement considérée comme annulée d’ici 2019. Le temps nous dira si Squirrel Girl finira par se rendre au MCU. Les citations de Biegel nous viennent de CBR.com.