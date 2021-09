Guide: Guide FIFA 22: Trucs, astuces et comment gagner plus de matchs

FIFA 22 est le dernier en EA Sports’ franchise de football de longue date, développée par EA Canada. La simulation de football dépeint la saison 2021-2022 dans bon nombre des meilleures ligues du monde, y compris le première ligue, Bundesliga, et la Ligue. Il comprend également un certain nombre de compétitions sous licence, comme le UEFA Ligue des Champions et Ligue Europa de l’UEFA.

Couvrant une variété de modes, y compris Carrière, Équipe ultime, Volta Football, et Clubs professionnels, dans ce Guide FIFA 22 nous allons partager une variété de Trucs et astuces pour gagner plus de matchs. Nous allons également vous aider à démarrer dans FUT 22, en présentant le Meilleures formations et tactiques personnalisées pour FUT et Comment gagner des pièces dans FUT.

N’oubliez pas que ce guide est un travaux en cours, et sera mis à jour régulièrement au fur et à mesure que nous progressons dans le jeu. Notez également qu’il existe quelques différences mineures entre les versions PlayStation 5 et PS4 du jeu, ce qui peut entraîner des incohérences dans nos instructions.

Sur cette page: Guide FIFA 22 : Équipe ultime Guide FIFA 22 : Mode Carrière Guide FIFA 22 : FAQ Guide FIFA 22 : Trucs et astuces pour gagner plus de matchs

Guide FIFA 22 : Équipe ultime

FIFA 22 Ultimate Team, ou FUT 22 comme on l’appelle aussi, est le mode phare de FIFA 22, où vous êtes chargé de collecter Joueurs afin de réunir des équipes de superstars du passé et du présent. Chimie est un mécanisme clé qui améliore les attributs de Joueurs, s’ils sont placés aux côtés de coéquipiers de la même nationalité, ligue ou équipe du monde réel. Dans cette partie de notre Guide FIFA 22, nous vous aiderons à construire un imparable Équipe ultime et te montrer comment gagner plus de matchs dans des modes comme Rivaux de division.

Guide FIFA 22 : Mode Carrière

Pour les joueurs solo, Mode carrière est le Saint Graal de FIFA 22. Dans la version de cette année du jeu, vous pouvez prendre en charge un club du monde réel comme toujours, mais aussi créer le vôtre. Les Carrière de joueur a également été repensé, vous permettant de faire votre entrée dans votre équipe préférée, ou même de commencer dans les ligues inférieures et de vous frayer un chemin vers la gloire internationale.

Guide FIFA 22 : FAQ

FIFA 22 est une expérience énorme, couvrant un large éventail de fonctionnalités et de modes. Il n’est donc pas surprenant qu’il existe des dizaines de Questions fréquemment posées – ou FAQ – que les fans ont à propos du jeu. Dans cette partie de notre Guide FIFA 22, nous allons tenter d’y répondre.

Guide FIFA 22 : Trucs et astuces pour gagner plus de matchs

Que tu joues Carrière matchs de mode contre le CPU ou en essayant d’atteindre les échelons supérieurs de Rivaux de division, l’objectif dans FIFA 22 est d’apprendre comment gagner plus de matchs. Dans le cadre de notre Guide FIFA 22, nous allons vous aider à maîtriser le terrain et à devenir une force imparable à la fois en ligne et hors ligne.

Conseils de défense : comment encaisser moins de buts

Si tu veux savoir comment gagner plus de matchs dans FIFA 22, alors un bon point de départ est de concéder moins de buts. Il va sans dire que la défense est la base sur laquelle vos résultats sont construits : si vous ne concédez aucun but, le pire résultat absolu que vous puissiez obtenir est un match nul. Dans cette section de notre Guide FIFA 22, nous allons partager quelques conseils de défense cela vous aidera, espérons-le, à vous montrer comment concéder moins de buts:

Un bon point de départ est de défendre avec les milieux de terrain dès que possible. Si vous utilisez une formation avec des CDM, sélectionnez-les avec le bouton L1 ou le stick analogique droit et utilisez-les pour défier les attaquants, bloquer les voies de dépassement et suivre les coureurs. La raison de le faire est que cela vous empêchera de vous déformer avec vos arrières centraux, permettant à l’IA de conserver une ligne défensive robuste. Dans la plupart des cas, cela signifie que même si votre CDM est battu, vos défenseurs centraux seront toujours disponibles pour éponger tout danger.

dès que possible. Si vous utilisez une formation avec des CDM, sélectionnez-les avec le bouton L1 ou le stick analogique droit et utilisez-les pour défier les attaquants, bloquer les voies de dépassement et suivre les coureurs. La raison de le faire est que cela vous empêchera de vous déformer avec vos arrières centraux, permettant à l’IA de conserver une ligne défensive robuste. Dans la plupart des cas, cela signifie que même si votre CDM est battu, vos défenseurs centraux seront toujours disponibles pour éponger tout danger. Dans la plupart des cas, vous pas besoin d’un placage debout ou d’un placage coulissant . La meilleure façon de défendre est de rester sur vos pieds et d’écarter votre adversaire avec la touche L2. Si vous positionnez votre corps correctement, vous poignarderez le ballon, mais en ne vous engageant pas, vous pourrez également bloquer les voies de dépassement et éloigner les attaquants du but. Ne vous engagez pas trop car vous serez battu : jouez cool, gardez une bonne forme défensive et ne laissez pas votre adversaire vous attraper hors de position. Essayez de ne pas être trop agressif car vous serez pris au dépourvu, alors concentrez-vous simplement sur le fait de rendre la tâche difficile à votre adversaire jusqu’à ce qu’il fasse une erreur.

. La meilleure façon de défendre est de rester sur vos pieds et d’écarter votre adversaire avec la touche L2. Si vous positionnez votre corps correctement, vous poignarderez le ballon, mais en ne vous engageant pas, vous pourrez également bloquer les voies de dépassement et éloigner les attaquants du but. Ne vous engagez pas trop car vous serez battu : jouez cool, gardez une bonne forme défensive et ne laissez pas votre adversaire vous attraper hors de position. Essayez de ne pas être trop agressif car vous serez pris au dépourvu, alors concentrez-vous simplement sur le fait de rendre la tâche difficile à votre adversaire jusqu’à ce qu’il fasse une erreur. Si vous ne pouvez pas empêcher l’attaquant de passer au but, le mieux que vous puissiez faire est de minimiser le risque qu’ils marquent. Si vous savez quels joueurs votre adversaire utilise, essayez de les forcer sur leur pied le plus faible, ou au moins de les éloigner. Limitez votre adversaire aux tirs à faible probabilité, comme les tentatives en dehors de la surface ou avec des angles difficiles, mais faites attention aux longues distances Coups de finesse car ils sont assez puissants dans FIFA 22. Même si vous encaisserez inévitablement quelques buts au fil du temps, réduire les chances contre vous vous mettra au moins dans la meilleure position possible pour gagner.

Conseils d’attaque : comment marquer plus de buts

Bien sûr, si vous voulez savoir comment gagner plus de matchs alors tu vas avoir besoin de savoir comment marquer plus de buts. La réalité brutale est que même si votre défense est impénétrable, vous ne gagnerez aucun match si vous ne pouvez pas marquer de but. Donc, pour la prochaine phase de notre Guide FIFA 22, nous allons partager quelques conseils d’attaque, ce qui, espérons-le, vous aidera à vous montrer comment marquer plus de buts:

Vous ne pouvez pas marquer de but si vous n’avez pas le ballon, donc quelles que soient votre tactique et votre approche, notre première recommandation est de assurez-vous que vous recyclez la balle quand vous n’avez pas d’avantage évident. La meilleure façon de marquer est de retirer votre adversaire de sa position, mais si vous affrontez un bon joueur, il y a de fortes chances qu’il ne morde pas. Vous devez continuer à bouger et à travailler le ballon jusqu’à ce qu’une opportunité se présente. Mais il est important de se rappeler que tant que le ballon est en votre possession, votre adversaire ne peut pas marquer. Cela vous garde sur le devant de la scène, et conduira inévitablement à des erreurs, qui seront votre meilleure occasion de frapper.

quand vous n’avez pas d’avantage évident. La meilleure façon de marquer est de retirer votre adversaire de sa position, mais si vous affrontez un bon joueur, il y a de fortes chances qu’il ne morde pas. Vous devez continuer à bouger et à travailler le ballon jusqu’à ce qu’une opportunité se présente. Mais il est important de se rappeler que tant que le ballon est en votre possession, votre adversaire ne peut pas marquer. Cela vous garde sur le devant de la scène, et conduira inévitablement à des erreurs, qui seront votre meilleure occasion de frapper. Bien que vous n’ayez pas besoin de devenir un marchand de dribble total, ce peut être une bonne idée de apprendre quelques mouvements de compétence . Des manœuvres comme le faux tir – effectuées en appuyant sur le bouton de tir suivi du bouton de passe – peuvent vous aider à battre vos adversaires et à gagner un mètre ou deux d’espace. Cela peut être particulièrement efficace lorsque vous êtes en tête-à-tête contre un gardien de but pressé, car vous pouvez l’asseoir et tirer dans un filet vide. Cela augmente considérablement votre probabilité de marquer, ce qui est évidemment le résultat que vous souhaitez.

. Des manœuvres comme le faux tir – effectuées en appuyant sur le bouton de tir suivi du bouton de passe – peuvent vous aider à battre vos adversaires et à gagner un mètre ou deux d’espace. Cela peut être particulièrement efficace lorsque vous êtes en tête-à-tête contre un gardien de but pressé, car vous pouvez l’asseoir et tirer dans un filet vide. Cela augmente considérablement votre probabilité de marquer, ce qui est évidemment le résultat que vous souhaitez. N’ayez pas peur de changer de jeu et travailler le ballon large . Le croisement est vraiment efficace dans FIFA 22, et c’est quelque chose dont vous voudrez profiter au lieu de simplement faire passer le ballon au milieu. Si votre formation le permet, assurez-vous que vos joueurs larges entrent dans la surface dans les situations de croisement, afin que vous ayez des options à la fois au premier et au deuxième poteau à exploiter.

. Le croisement est vraiment efficace dans FIFA 22, et c’est quelque chose dont vous voudrez profiter au lieu de simplement faire passer le ballon au milieu. Si votre formation le permet, assurez-vous que vos joueurs larges entrent dans la surface dans les situations de croisement, afin que vous ayez des options à la fois au premier et au deuxième poteau à exploiter. Le gibier aérien est beaucoup plus puissant cette année, ce qui signifie que les balles projetées peuvent être mortelles en attaque. Maintenez le bouton L1 et appuyez sur le triangle pour soulever la balle dans l’espace. Vous allez vouloir mettre un peu plus de mordant sur la passe afin de la placer dans la zone devant votre attaquant pour courir, plutôt que de la jouer aux pieds.

Conseils généraux : comment garder la tête froide

FIFA 22 est un jeu hautement compétitif qui est brillamment divertissant à la fois dans la victoire et la défaite, mais la nature même du jeu signifie que vous vivrez des moments où vous aurez besoin de savoir comment garder la tête. Dans le cadre de notre Guide FIFA 22, nous allons partager quelques conseils plus généraux qui, nous l’espérons, vous aideront à rester au frais et à vous montrer comment garder la tête:

La chose la plus difficile mais la plus importante à accepter est peut-être que, franchement, il y a d’autres joueurs qui sont meilleurs que toi . Cela ne veut pas dire que vous devez jeter l’éponge et tout arrêter : acceptez plutôt que vous pouvez vous améliorer dans le jeu et essayez d’apprendre de ce que font vos adversaires. Vous n’avez pas besoin d’être le joueur numéro un au monde pour aimer jouer à FIFA 22, alors adoptez une attitude optimiste et faites de votre mieux. Si vous êtes battu, alors vous êtes battu. Mais demandez-vous : pourquoi avez-vous été battu ? Qu’est-ce que votre adversaire a fait différemment ? Et que pouvez-vous changer pour vous donner une meilleure chance de victoire la prochaine fois ?

. Cela ne veut pas dire que vous devez jeter l’éponge et tout arrêter : acceptez plutôt que vous pouvez vous améliorer dans le jeu et essayez d’apprendre de ce que font vos adversaires. Vous n’avez pas besoin d’être le joueur numéro un au monde pour aimer jouer à FIFA 22, alors adoptez une attitude optimiste et faites de votre mieux. Si vous êtes battu, alors vous êtes battu. Mais demandez-vous : pourquoi avez-vous été battu ? Qu’est-ce que votre adversaire a fait différemment ? Et que pouvez-vous changer pour vous donner une meilleure chance de victoire la prochaine fois ? Même si vous rencontrerez parfois de meilleurs joueurs dans FIFA 22, il y aura aussi des occasions où vous penserez que vous auriez dû gagner. Nous l’avons tous vécu : une erreur de gardien de but, un penalty qui n’aurait jamais dû être accordé, ou une déviation qui se répercute dans le but. Ça arrive. Si vous sentez que votre tension artérielle augmente, alors il est temps de faire une pause. N’oubliez pas que vous êtes censé jouer au jeu pour vous détendre et vous amuser. Si votre humeur est mauvaise, vous ferez inévitablement des erreurs, ce qui ne fera qu’aggraver votre colère. Donc, si vous ne pouvez pas garder votre calme, il est temps d’éteindre complètement le jeu.

Cela conclut notre Guide FIFA 22. N’oubliez pas que cette page est un travaux en cours, alors n’hésitez pas à l’ajouter à vos favoris et à revenir au fur et à mesure que nous ajouterons plus d’informations au cours des semaines et des mois à venir. Et si vous avez d’autres trucs et astuces à partager, assurez-vous de les déposer dans la section commentaires ci-dessous.