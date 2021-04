Mads Mikkelsen rejoint Indiana Jones 5

Mads Mikkelsen a rejoint le casting de Indiana Jones 5. Parole du Hannibal Le casting de la star dans la suite du prochain film intervient peu de temps après l’annonce que Phoebe Waller-Bridge avait également signé pour faire partie du casting dans un rôle principal. Les deux rejoindront un Harrison Ford de retour qui sera également de retour en tant qu’aventurier titulaire pour la cinquième fois.

Détails du tracé, ainsi que des informations sur qui Mads Mikkelsen jouera, n’a pas encore été révélé. Ce que nous savons, c’est que James Mangold dirigera le film après avoir pris les rênes de Steven Spielberg, le réalisateur derrière les quatre tranches précédentes. Spielberg sera toujours à bord pour produire aux côtés de Kathleen Kennedy, Frank Marshall et Simon Emanuel. John Williams, le compositeur qui a travaillé sur la partition des quatre films précédents, revient également à composer Indiana Jones 5.

« C’est un cinéaste merveilleux. Je pense qu’il a aussi une relation avec Harrison. C’était tous les bons morceaux qui se sont réunis, au bon moment », a déclaré Marshall à propos de la réalisation de Mangold Indiana Jones 5 en parlant avec Collisionneur l’année dernière. « Steven reste producteur, donc nous avons le meilleur de tout. »

Peut-être mieux connu pour avoir joué dans la populaire série d’horreur Hannibal en tant que médecin cannibale Hannibal Lecter, c’est le deuxième rôle majeur de franchise repris par Mikkelsen en l’espace de quelques mois. À la suite d’un drame juridique entre Johnny Depp et son ex-femme Amber Heard, Depp a été invité à démissionner de son rôle de Gellert Grindelwald dans Bêtes fantastiques 3. Il a depuis été annoncé que Mikkelsen remplacerait Depp dans le rôle, et bien que les fans de Depp étaient tristes de le voir partir, la réponse au casting de Mikkelsen a été largement positive.

« Non, c’est la partie délicate. Nous travaillons toujours dessus », a déclaré Mikkelsen à propos de son Bêtes fantastiques 3 casting dans une interview avec EW en décembre. « Il doit y avoir un pont entre ce que Johnny a fait et ce que je vais faire. Et en même temps, je dois aussi le faire mien. Mais aussi, nous devons trouver quelques liens [to the previous version of the character] et quelques ponts pour qu’il ne se détache pas complètement de ce qu’il a déjà accompli de façon magistrale. «

Mikkelsen a également été récemment vu dans le film d’action de science-fiction Marcher dans le chaos aux côtés de Daisy Ridley et Tom Holland. Avec Mikkelsen dans un rôle principal, le film danois Un autre tour a également été salué par la critique avec des nominations aux Oscars pour le meilleur réalisateur et le meilleur long métrage international. Ses autres crédits de film incluent Cavaliers de la justice, Polaire, Docteur Strange, et Rogue One: Une histoire de Star Wars. Mikkelsen a également déclaré qu’il était prêt à en faire plus Hannibal si la série préférée des fans est redémarrée pour une autre saison.

Indiana Jones 5, qui n’a pas encore de titre officiel, devrait sortir le 29 juillet 2022. Le plan est de commencer la production cet été, et le réalisateur James Mangold rencontre actuellement d’autres talents pour jouer les autres rôles importants de la suite. La nouvelle du casting de Mikkelsen a été rapportée pour la première fois par Deadline.

