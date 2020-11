Codes du simulateur de combat de sorcier (novembre 2020)

Nos codes de simulateur de combat de sorciers ont la liste la plus à jour de codes de travail que vous pouvez échanger contre des gemmes et du mana. Ces gemmes vous seront utiles dans Sorcerer Fighting Simulator pour améliorer vos niveaux de puissance et devenir encore plus forts!

Liste de tous les codes du simulateur de combat de sorcier

Nous vous tiendrons au courant des codes supplémentaires une fois qu’ils seront publiés. Veillez à les utiliser dès que possible, car vous ne saurez jamais quand ils pourraient expirer! Tous ces codes ont été testés à la date à laquelle ce message a été publié. Si vous en trouvez un qui a expiré, veuillez nous en informer le code exact dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions le supprimer!

Assurez-vous d’entrer le code exactement tel qu’il est répertorié ou il pourrait ne pas fonctionner correctement!

Codes de simulateur de combat de sorcier (fonctionnement)

code secret – Utilisez ce code pour obtenir 100 Mana

– Utilisez ce code pour obtenir 100 Mana Bienvenue – Utilisez ce code pour obtenir 100 gemmes

– Utilisez ce code pour obtenir 100 gemmes Libération – Utilisez ce code pour obtenir 200 Mana

– Utilisez ce code pour obtenir 200 Mana sous2kgts – Utilisez ce code pour obtenir 1000 gemmes

– Utilisez ce code pour obtenir 1000 gemmes tyfor1klikes – Utilisez ce code pour obtenir 1000 gemmes

Codes du simulateur de combat de sorcier (expiré)

Il n’y a pas de codes de simulateur de combat de sorcier expirés pour le moment.

Comment utiliser les codes dans Sorcerer Fighting Simulator

L’échange de codes dans Sorcerer Fighting Simulator est un processus simple. Chargez simplement le jeu et cliquez sur le bouton Trophée dans le coin inférieur gauche. Cela ouvrira une page de récompenses pour vous permettre de saisir des codes. Entrez les codes ci-dessus exactement tels qu’ils sont écrits et cliquez sur Soumettre pour recevoir vos récompenses!

Description du jeu et mise à jour récente

Bienvenue dans Sorcerer Fighting Simulator, où vous vous entraînez dans la plus prestigieuse académie de magie pour devenir le sorcier le plus puissant. Devenez le plus grand des différents types de magie pour vaincre vos ennemis et le mal qui se cache dans les ténèbres. Entraînez vos statistiques, augmentez vos multiplicateurs, améliorez votre rang. Combattez les boss et devenez le sorcier le plus puissant du monde. ! Assurez-vous de fermer votre fenêtre de jeu actuelle lorsque vous changez de serveur ou de périphérique. Si vous ne le faites pas, vous risquez de perdre des données!

