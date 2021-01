Guide du défi Bitlife Crazy Ex

Aujourd’hui, Bitlife a un nouveau défi qui oblige les joueurs à préparer leur Crazy Ex intérieur; voici tout ce que vous devez faire pour le terminer.

Règles du défi de résolution Bitlife

Vous allez adorer ce défi. On promet. Vous allez adorer. Vous promettez que vous l’aimerez pour toujours, n’est-ce pas?

Voici les règles du Crazy Ex Challenge; par la suite, nous vous expliquerons comment compléter chacun d’eux.

Traque un total de quatre ex

Violer les ordonnances restrictives quatre fois

Tuer le nouvel amant d’un ex

Organiser des appels de butin avec trois ex

Épousez un ex qui s’est vu imposer une ordonnance de non-communication.

Comment relever le défi Crazy Ex Bitlife

La plupart des objectifs du défi Crazy Ex peuvent être réalisés rapidement si vous avez joué au jeu pendant un certain temps, mais pour commencer, commençons par le premier objectif. Pour traquer un ex dans Bitlife, tout ce que vous avez à faire est de trouver un ex sous l’onglet relations, cliquez dessus, puis trouvez l’option pour le traquer. Répétez ceci jusqu’à ce que vous ayez traqué un total de quatre ex, puis passez à l’objectif suivant.

Après avoir traqué quatre ex, vous devrez enfreindre quatre fois les ordonnances restrictives, ce que vous pouvez faire en traquant vos ex. Finalement, vous serez pris et vous pourriez avoir une ordonnance de non-communication. Lorsque cela se produit, continuez à traquer votre ex pour enfreindre l’ordre et répétez-le quatre fois jusqu’à ce que l’objectif soit atteint. En passant, vous pouvez également violer les ordonnances restrictives en procédant comme suit ci-dessous.

Leur parler

Envoi de cadeaux

Envoi de textes

Le prochain objectif que vous devrez accomplir est de tuer le nouvel amant de votre ex. Pour assassiner le nouvel amant de votre ex, cliquez sur crime sous l’onglet activités, choisissez l’option meurtre et trouvez le nom du nouvel amant de votre ex. Vous pouvez découvrir qui est le nouvel amant de votre ex en accédant à l’onglet relation et en cliquant sur votre ex pour voir s’il est actuellement en couple.

Pour le cinquième objectif, vous devez organiser des appels de butin avec trois ex. Pour organiser un appel de butin avec un ex, tout ce que vous avez à faire est de sélectionner l’option pour les appeler et de choisir « Booty Call ».

Maintenant, le dernier objectif est un peu délicat, qui est d’épouser un ex qui avait une ordonnance restrictive sur vous. Cependant, vous pouvez le faire facilement en leur envoyant simplement des cadeaux et en étant gentil avec eux; finalement, ils vous aimeront assez et vous pourrez ensuite les remarier.

