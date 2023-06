Voici « Reality is here », le nouveau k-drama de Netflix

in

Netflix

Le vrai est arrivé ! Il arrive sur Netflix dans quelques heures. Passez en revue la date de sortie, le synopsis, le casting et bien plus encore ici.



© IMDbReality Is Here arrive très bientôt sur Netflix.

Il contenu coréen continue d’être un succès Netflix. Chaque mois, la plateforme de streaming présente une nouvelle série asiatique qui réussit rapidement à ravir tous les regards des utilisateurs et à se positionner parmi les plus regardées. Ainsi, le N rouge prépare déjà sa prochaine grande première : la réalité est là.

Après que la série ait fait fureur sur les réseaux sociaux du fait de sa diffusion sur la chaîne KBS2, désormais le reste du monde l’aura à portée de main grâce au service d’abonnement. C’est que Le vrai est arrivé ! -comme il est initialement intitulé- présentera ses épisodes dans le catalogue d’ici quelques heures. Découvrez tout ce que vous devez savoir !

+ De quoi parle Reality Is Here ?

La série sud-coréenne intitulée la réalité est là met en vedette un médecin qui travaille comme obstétricien et gynécologue. Il n’a pas l’intention de se marier, mais cela change lorsqu’il rencontre une enseignante qui est sur le point de devenir mère célibataire et qui envisage d’élever seule son fils. C’est ainsi qu’ils entament une fausse relation d’intérêt mutuel qui pourrait évoluer avec le temps.

+ Quand Reality Is Here est-il sorti sur Netflix ?

Le vrai est arrivé ! a commencé sa diffusion à la télévision sud-coréenne le 25 mars, diffusant un total de deux épisodes hebdomadaires via le réseau KBS2. Cependant, Netflix a acquis les droits et le 6 juin prochain 2023 la série peut être appréciée dans le catalogue de la plateforme de streaming.

+ Le casting de Reality est là

La réalité est ici est dirigée par Han Joon Seo. De plus, la série présente les performances de Ahn Jae Hyun comme Gong Tae-kyung, Baek Jin-hee comme Oh Yeon-doo, Cha Joo-young comme Jang Se-jin Jung Eui Jae comme Kim Jun-ha Choi Ja-hye comme Gong Ji-myeong et Kim Sakwon Comme Cha Hyun Woo.

Journaliste spécialisé dans les émissions avec une expérience dans la couverture de films, séries, théâtre et concerts. Depuis 2021, elle travaille chez Spoiler en tant que rédactrice et créatrice de contenus audiovisuels, axés sur le divertissement, les célébrités et les événements spéciaux.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?