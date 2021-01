Fragments d’une femme: le rôle malheureux de Shia LaBeouf dans le hit de Netflix

Fragments d’une femme est arrivé sur Netflix le 7 janvier et se positionne déjà comme le film le plus regardé sur la plateforme au monde. La bande qui a le protagoniste de Vanessa Kirby Il a généré de nombreuses attentes avant sa première et jusqu’à présent, il les a plus que satisfaits. Cependant, elle est également propriétaire d’une vive controverse sur le rôle que joue Shia LaBeouf dans l’intrigue. Qu’est-il arrivé?

L’acteur de 34 ans joue Sean, Le mari de Martha. Le personnage est caractérisé par un mauvais caractère et dans une scène montre toute sa colère sous l’influence de la drogue: jette un objet sur sa femme, l’insulte et essaie de la rabaisser avec ses mots. Le film parle de la douleur que subissent les protagonistes en raison de la perte d’un bébé lors d’un accouchement à domicile.

La performance de LaBeouf devant la caméra n’est pas ce qui a provoqué la controverse, mais ce qu’il a fait derrière eux. L’artiste a été publiquement dénoncé en décembre par son ex-petite amie FKA Twigs pour des allégations d’abus physiques et psychologiques. Le procès comprend actes horribles comme tentative de meurtre, abus sexuel et torture. La défense a soutenu que tous les faits n’étaient pas vrais, mais a admis que l’interprète une histoire d’alcoolisme et d’agression.

En décembre 2019, lors du tournage Fragments d’une femme, personne n’imaginait ce qui se passait dans la vie intime de l’acteur et plus d’un an plus tard, son personnage était totalement malheureux. En apprenant l’accusation, les producteurs du film ont décidé d’écarter Shia de toute campagne de presse.







« Mon cœur était vraiment plein de tristesse et de chagrin quand j’ai lu cela. Je sens vraiment que chaque être humain, pour être honnête, a le droit de se manifester et de raconter son histoire, et je suis à leurs côtés. » a déclaré le directeur Kornél Mundruczó dans des déclarations à Variety. Bien qu’il ne voulait pas prendre parti dans le conflit de son acteur, il a admis qu’il ne savait pas comment le public allait prendre le personnage. « C’est une question très intéressante et très difficile », Tenue.

Le cinéaste a également demandé à séparer l’homme de l’artiste. « C’est une œuvre d’art. Il faut la séparer. », a indiqué et souligné qu’il ne voulait pas que le sens de la bande soit perdu. «Je voudrais rester concentré sur le film. Je voudrais continuer à me concentrer sur le magnifique voyage intérieur d’un personnage féminin. « , conclut-il.

Pendant ce temps, Kirby (qui a joué la princesse Margaret dans The Crown) n’a eu aucun doute lorsqu’il a été interrogé sur le problème et a déclaré lors d’une conversation avec le London Times: «Je suis avec tous les survivants d’abus et je respecte le courage de quiconque dit la vérité. En ce qui concerne les nouvelles récentes, je ne peux pas commenter une affaire judiciaire en cours..