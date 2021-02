Guide: Destruction AllStars Guide: trucs, astuces et comment gagner

Destruction AllStars est le dernier PlayStation 5 exclusif de Sony et Jeux lucides. Initialement gratuit pour tous PS Plus membres, c’est un jeu multijoueur rapide avec un accent sur le chaos des véhicules. Si vous êtes nouveau dans l’expérience, tout peut sembler assez compliqué, mais une fois que vous l’avez fait, il y a un jeu d’action divertissant et amusant en son cœur. Dans ce Destruction AllStars guide, nous allons fournir des informations générales trucs et astuces pour le jeu, ainsi que passer en revue les bases, décrire la liste des trophées et expliquer tous les personnages. Si vous voulez savoir tout ce qu’il y a à savoir comment gagner dans Destruction AllStars, C’est le lieu où il faut être.

Remarque: Ce guide est un travail en cours.

Destruction AllStars: Comment jouer sur PS5

Voici toutes les bases que vous devez savoir sur Destruction AllStars afin que vous puissiez entrer dans le jeu avec toutes les connaissances dont vous avez besoin.

Contrôles

Voici le schéma de contrôle par défaut pour Destruction AllStars. Si vous le souhaitez, vous pouvez le personnaliser dans la section Liaisons du menu Options du jeu.

Bouton / Entrée À pied Dans le véhicule Stick gauche Courir Diriger Stick droit Déplacer la caméra Gauche / droite: claquement latéral

Up: claquement avant

En bas: regarder derrière X Sauter Éjecter Cercle Esquive / coffre-fort

Invite de reprise à droite Frein à main Triangle Entrez dans le véhicule Véhicule de sortie Carré Frappe de mêlée

Invite de reprise à gauche – R2 – Accélérer L2 – Frein / marche arrière R1 Utiliser le disjoncteur à pied – L1 Appeler le véhicule Hero Appelez le vechicle Hero, utilisez Hero Vehicle Breaker Croix directionnelle Émotes Émotes Pavé tactile Afficher le tableau de bord Afficher le tableau de bord

Modes de jeu

Il existe actuellement quatre modes dans Destruction AllStars, auxquels vous pouvez jouer en multijoueur en ligne ou en mode solo contre des bots.

Grabuge: Le mode « principal » du jeu. Il s’agit d’un mode gratuit dans lequel vous vous battez pour le score le plus élevé. Pour gagner des points, vous devez infliger des dégâts aux autres joueurs, détruire des véhicules et obtenir des KO. À pied, vous pouvez marquer des points supplémentaires en évitant les voitures entrantes et en remportant des prises de contrôle. Le gagnant est celui qui a le plus de points à la fin du temps imparti.

Gridfall: C’est un autre mode gratuit pour tous, mais il est assez différent de Mayhem. Dans Gridfall, des sections du sol cèdent progressivement, réduisant l’espace de jeu au fur et à mesure du match. Le dernier joueur debout gagne. Tout le monde commence le match avec un nombre limité de réapparitions, mais vous pouvez gagner plus en éliminant vos adversaires.

Carnado: Il s’agit d’un mode basé sur l’équipe. Vous et vos coéquipiers devez accumuler des engrenages en infligeant des dégâts et en détruisant des véhicules. Une fois que vous avez des Gears, vous devez entrer dans la tornade au milieu de l’arène pour les contribuer au score de votre équipe. Vous pouvez accumuler jusqu’à 30 vitesses en conduisant, mais plus vous attendez pour mettre vos Gears en banque, plus cela devient risqué. Détruire un adversaire vous donne ses engrenages.

Stocker: Un autre mode d’équipe. Dans Stockpile, il y a trois banques dans l’arène. Vous devez déposer des Gears dans ces banques pour en prendre le contrôle. L’équipe qui peut prendre les trois banques, ou l’équipe avec la majorité des banques lorsque le temps est écoulé, est le gagnant. Pour obtenir Gears, vous devez détruire des adversaires, qui déposent ensuite les objets sur le sol. Pour récupérer les engrenages, vous devez laisser votre voiture et les récupérer à pied.

Conseils de jeu de conduite

Il y a trois types de voitures de base dans Destruction AllStars. L’un est petit et agile, l’autre est le plus rapide et le dernier est le plus volumineux et a le plus grand punch. Quel que soit celui que vous conduisez, vous avez accès à un ensemble de capacités par défaut.

Vous pouvez tourner le frein à main en tenant un cercle et une direction. Vous pouvez également effectuer des dérives en appuyant sur le cercle et en contrôlant avec le joystick gauche. Les deux sont utiles pour des manœuvres rapides. Offensivement, vous avez accès aux attaques frontales et latérales sur le joystick droit. Vous pouvez écraser un adversaire sans cela, mais l’utilisation de ces attaques de slam inflige plus de dégâts et récompense ainsi plus de points. Le slam avant est également utile pour augmenter la vitesse, tandis que vous pouvez utiliser le slam latéral comme une esquive de fortune. Les deux fonctionnent sur une base de temps de recharge, vous ne pouvez donc pas les spammer pour toujours.

Appuyer sur X vous éjectera de la voiture, ce que vous voudrez faire si votre véhicule est en mauvaise santé. Cet éjection vous lance beaucoup plus haut que si vous appuyez sur le triangle pour sortir de la voiture, alors utilisez-le pour atteindre les plates-formes hautes.

Chaque personnage a un Voiture de héros. Ce sont un peu comme des capacités ultimes. Une fois que vous pouvez en invoquer un, entrez et vous pouvez utiliser son Briseur capacité – encore une fois, unique pour chaque personnage.

Chaque personnage joue à l’identique lorsqu’il est hors d’une voiture. Vous pourriez penser que vous êtes assez impuissant à pied, mais ce n’est pas le cas. Un aspect important du jeu à pied est votre capacité à effectuer une prise de contrôle sur un véhicule adverse. Pour ce faire, appuyez sur cercle pour éviter une voiture entrante lorsque vous voyez l’invite au-dessus de la tête de votre personnage, puis appuyez rapidement sur triangle. Un mini-jeu commencera dans lequel vous devrez appuyer (par défaut) sur un carré ou un cercle, un peu comme un événement rapide. Si vous réussissez, vous pouvez alors choisir de monter dans la voiture ou de la détruire.

À pied, gardez un œil sur Fragments. Ces pick-ups aident à construire votre Briseur mètres plus vite. En plus des véhicules Héros ayant une capacité Breaker, chaque personnage en a une à pied également. En plus des effets uniques pour chaque personnage, l’activation du Breaker à pied vous permet de courir plus vite et de faire un double saut.

Défis quotidiens et hebdomadaires

Lorsque vous jouez à Destruction AllStars en multijoueur en ligne, vous remarquerez un ensemble de défis sur le côté droit de l’écran. Six d’entre eux apparaîtront à la fois – trois par jour, trois par semaine, marqués d’un D ou d’un W respectivement. Ces défis seront échangés une fois terminés ou lorsqu’ils expireront, ce qui signifie que vous en aurez toujours de nouveaux à essayer. En les complétant, vous gagnez de l’XP, qui à son tour vous améliore. Le gain de niveau vous récompense avec des pièces AllStar – en savoir plus sur celles-ci ci-dessous.

Monnaies du jeu et microtransactions

Il existe deux devises dans le jeu dans Destruction AllStars. L’un est gagné en jouant des matchs en ligne, tandis que l’autre est premium, ce qui signifie que vous devez le payer via des microtransactions. Les deux devises sont utilisées pour acquérir des objets cosmétiques pour chaque personnage, tels que des échanges de couleurs, des émoticônes, des lignes vocales, etc.

Pièces AllStar: C’est la devise du jeu que vous gagnerez simplement en jouant au jeu. Participer à des matchs en ligne vous rapportera de l’XP, et chaque fois que vous monterez de niveau, vous obtiendrez des points AllStar, qui pourront ensuite être dépensés en produits cosmétiques dans le jeu.

Points de destruction: Il s’agit d’une devise premium, achetée via le PlayStation Store. Les points de destruction sont utilisés pour acquérir des objets cosmétiques et sont nécessaires pour débloquer certains des événements de la série Challenge. Vous pouvez acheter des points de destruction en trois dénominations:

500 points de destruction – 3,99 € / 4,99 €

1000 points de destruction – 7,99 € / 9,99 €

2000 points de destruction – 15,99 € / 19,99 €

Destruction AllStars: personnages, trophées et autres trucs et astuces

Destruction AllStars a 16 personnages jouables au lancement, chacun avec ses propres capacités spéciales.

Bien sûr, aucun jeu PlayStation n’est complet sans un ensemble de Trophées. Destruction AllStars a sa propre liste de trophées, y compris un Platine pour les joueurs les plus dévoués. Pour plus d’informations sur les trophées Destruction AllStars, consultez notre guide: Destruction AllStars: tous les trophées et comment obtenir le platine.

Ci-dessous, nous avons présenté quelques astuces et astuces pour jouer à Destruction AllStars.

Utilisez intelligemment les attaques Slam

Sur le joystick droit, vous pouvez engager un slam, soit tout droit, soit à gauche ou à droite. C’est la principale façon dont vous infligerez des dégâts à l’intérieur d’un véhicule. Cependant, ils ont plus d’utilité que cela.

Pousser le joystick droit vers le haut engage l’attaque de slam avant, mais c’est aussi un moyen efficace d’obtenir une augmentation rapide de la vitesse. Si vous vous trouvez hors de l’action, vous pouvez l’utiliser pour vous remettre dans la mêlée. Alternativement, cela peut constituer une escapade efficace si vous êtes poursuivi.

Pousser à gauche ou à droite sur le joystick droit vous enverra voler dans cette direction. Si vous êtes aux côtés d’un adversaire, c’est un bon moyen de le percuter sans avoir à vous tourner maladroitement. De plus, vous pouvez utiliser le slam latéral comme une esquive. Si quelqu’un accélère vers vous, utilisez ce mouvement pour vous écarter rapidement du chemin.

Ne passez pas trop de temps dans un véhicule

Les voitures de Destruction AllStars sont conçues pour être jetables et vous devez les traiter comme telles. La principale façon dont les joueurs gagnent des points dans ce jeu est de détruire leurs adversaires; détruire un véhicule pendant qu’un conducteur est à l’intérieur. Évidemment, faire naufrage est parfois inévitable, mais le jeu fait un bon travail pour vous avertir lorsque votre voiture est en mauvais état.

Lorsque la santé de votre voiture est faible, sa barre deviendra rouge et la gâchette R2 (accélération) commencera à vibrer. À ce stade, il est sage de chercher une autre voiture et de laisser tomber celle qui est endommagée. Il est préférable de sauter d’une voiture en panne et d’en trouver une nouvelle que de rester obstinément derrière le volant et de se faire sortir. Pourquoi donner le dessus à vos adversaires? Donnez-vous les meilleures chances de succès en vous assurant que votre véhicule est capable de prendre quelques coups.

N’oubliez pas de rassembler des fragments si vous les repérez

Si vous êtes à pied et que vous recherchez un nouveau véhicule à conduire, il y a des choses que vous pouvez faire en attendant. Vous devriez faire attention à ces éclats rouges, généralement trouvés sur les plates-formes surélevées et le long des murs de l’arène. Bien que nous ne pensons pas que vous devriez aller trop loin pour les obtenir, ils sont utiles.

Les éclats aident à remplir plus rapidement les compteurs de Breaker de votre personnage, ce qui signifie que vous pouvez activer vos capacités les plus puissantes plus rapidement. Il n’y a rien à renifler, hein? Encore une fois, c’est probablement plus difficile que cela ne vaut la peine de sauter pour rassembler des dizaines de fragments, mais si vous êtes à pied et qu’il y en a sur le chemin, cela ne peut pas faire de mal de les attraper rapidement.

C’est un détail que vous pourriez oublier lors de l’apprentissage du jeu. Chaque arène dans la plupart des modes aura des cercles en surbrillance sur le sol. Si vous roulez dessus, rien ne se passe, mais ils servent un but.

Si vous parcourez ces cercles à pied, ils se soulèveront du sol. L’intention de ceci est de vous protéger des voitures qui cherchent à vous renverser; soulevez quelques-unes de ces barrières et vous pourriez faire entrer une voiture en train de vous poursuivre. Écrasez-les et vous risquez d’attraper un ou deux conducteurs imprudents.

Comment couper le son des autres joueurs dans Destruction AllStars?

Lorsque vous rejoignez un match en ligne dans Destruction AllStars, vous êtes automatiquement placé dans une discussion de groupe avec les autres joueurs. Bien sûr, tout le monde ne veut pas socialiser. Si vous ne vous sentez pas prêt à bavarder avec des inconnus, ou si vous ne voulez pas écouter les autres avoir un chinwag, il y a une réponse.

Dans le hall, appuyez sur le bouton PS pour afficher les cartes d’activité. Le premier sera le chat de groupe pour le match dans lequel vous êtes, et si vous appuyez sur carré, il désactivera tout le chat. Vous devrez le faire chaque fois que vous rejoindrez une partie, mais cela ne prend qu’une seconde.

Alternativement, vous pouvez rejoindre une discussion de groupe contenant uniquement vous-même, et de cette façon, le jeu ne vous déposera pas automatiquement dans une fête avec d’autres joueurs.

C'est à peu près tout pour notre guide de Destruction AllStars. Pour en savoir plus sur le jeu, consultez notre guide tous les trophées et comment obtenir le Platine.