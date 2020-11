6ix9ine Laissez Chasing Fame le transformer « en monstre », déclare Doc Director

Vikram Gandhi pense que 6ix9ine « s’est tellement pris dans le monstre qu’il a créé ».

Ses fans et ses détracteurs en savent beaucoup sur la vie et les problèmes juridiques de Tekashi 6ix9ine depuis des années, mais le réalisateur Vikram Gandhi espérait montrer davantage comment le troll aux cheveux arc-en-ciel s’est développé avant d’être un personnage infâme de l’histoire du rap. Gandhi a dirigé le documentaire Hulu 69: La saga de Daniel Hernandez où lui et son équipe ont partagé l’histoire de la vie personnelle du rappeur depuis ses jours de travail dans sa bodega locale en tant qu’enfant jusqu’à se transformer, comme Gandhi l’a décrit, «en monstre». « Je vois un jeune homme qui était intelligent, intelligent et qui savait comment se rendre célèbre », a déclaré Gandhi Page six. « Il a été tellement pris dans le monstre qu’il a créé. » Dans le documentaire, les anciens amis de Hernandez qui étaient à ses côtés avant de devenir « Tekashi 6ix9ine » ont déclaré qu’il était devenu difficile de distinguer Hernandez de son personnage de rap. « Danny a inventé un personnage de Tekashi 6ix9ine avec un état d’esprit criminel, une valeur de choc, une façon nihiliste de regarder le monde », a ajouté Gandhi. «Il a créé le troll ultime qui pourrait accéder aux jeunes et déclencher tout le monde émotionnellement.» Le directeur de 6ix9ine s’est manifesté pour dire que le documentaire était «cap». Assurez-vous de consulter notre entretien avec l’ex de 6ix9ine: Sara Molina parle de 6ix9ine: leur fille, leurs échecs dans le passé et plus. [via]