Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed Trailer taquine l’histoire inédite d’un peintre emblématique

Bob Ross : accidents heureux, trahison et cupidité, un nouveau documentaire sur l’icône de la télévision bien-aimée Bob Ross, est présenté en première sur Netflix ce mois-ci. Ross, célèbre dans le monde entier pour son travail de peintre dans la série télévisée La joie de peindre, a longtemps été l’une des personnalités les plus populaires du petit écran. Il est décédé en 1995 à l’âge de 52 ans, mais son héritage a perduré avec des vidéos sur YouTube et d’autres services de streaming réintroduisant toujours La joie de peindre aux nouvelles générations de fans.

Sortie sur Netflix le 25 août, Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed taquine un côté plus sombre de ce qui a pu se passer avec la vie de Ross dans les coulisses. Très peu de choses sont révélées sur le documentaire dans la nouvelle bande-annonce publiée par Netflix, le streamer affirmant qu’il ne peut pas montrer la bande-annonce « officielle » tant que le film n’est pas sorti. Avec une musique effrayante en arrière-plan, la voix du peintre peut également être entendue en disant: « Je voulais sortir cette histoire depuis toutes ces années. » Regardez la bande-annonce ci-dessous.

Le synopsis officiel dit : « Bob Ross : accidents heureux, trahison et cupidité nous apporte l’histoire choquante et inédite de l’artiste paysagiste prolifique et hôte de La joie de peindre. Avec une grande appréciation de la nature et un comportement gentil et doux, Bob Ross a encouragé tous ceux qu’il a rencontrés à embrasser leur créativité et à croire en eux-mêmes, devenant ainsi un phénomène culturel en cours de route. L’homme qui a dit qu’il n’y avait pas d’erreurs – juste des accidents heureux – a fait le bonheur du monde pendant des décennies. Au-delà des cheveux emblématiques, de la voix apaisante et des peintures nostalgiques se cache un mystère que beaucoup n’ont pas encore découvert. »

Une grande partie de la récente résurgence de la popularité de Bob auprès des jeunes fans provient du fait que Twitch a organisé un marathon de La joie de peindre en 2015. Le service de streaming a rapporté plus tard que 5,6 millions de téléspectateurs ont regardé le marathon, ce qui a conduit Twitch à organiser une rediffusion hebdomadaire des saisons de La joie des tableaux chaque lundi. Il a également gagné en popularité à titre posthume lorsque Netflix a amené Ross à son service en 2016 avec La beauté est partout, une série de 30 minutes composée d’images tirées de La joie de peindre.

On sait que Ross était très secret sur sa vie personnelle et accordait une grande importance à sa vie privée. Après sa mort, Bob Ross Inc. a toujours été très protecteur de sa propriété intellectuelle et de sa vie privée, mais des exceptions sont faites lorsqu’il s’agit d’honorer l’icône de la culture pop. L’année dernière, ils se sont associés à Magic: The Gathering pour créer de nouvelles cartes à collectionner présentant des œuvres d’art réelles de Bob Ross. Le jeu de cartes en édition limitée, appelé Happy Little Gathering, est sorti en 2020 et n’est plus disponible à l’achat.

Bob Ross : accidents heureux, trahison et cupidité sortira sur Netflix le 25 août 2021. Pour l’instant, les fans ne peuvent que spéculer sur les prétendus secrets qui seront révélés dans le documentaire Netflix, mais cela intrigue néanmoins beaucoup de gens. Pendant ce temps, vous pouvez diffuser La joie de peindre gratuitement sur la chaîne YouTube officielle de Bob Ross.

