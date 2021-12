La bande-annonce du festival de Rifkin et de nouvelles images montrent que le mariage de Wallace Shawn s’effondre

MPI Media Group vient de sortir la bande-annonce officielle du nouveau film de Woody Allen avec Wallace Shawn et Gina Gershon, Fête de Rifkin. Lorsque le couple se rend à Saint-Sébastien pour un festival de cinéma, ils découvrent que les problèmes de leur mariage refont surface. Heureusement, ils ont trouvé différents partenaires qui leur offrent une épaule sur laquelle pleurer.

Fête de Rifkin a eu sa première mondiale au Festival du film de San Sebastian, à propos du film car il se déroule dans cette ville espagnole idyllique au bord de la mer. Probablement mieux connu pour son rôle de Vizzini dans La princesse à marier, Wallace Shawn a travaillé avec Woody Allen sur des films emblématiques tels que Manhattan, Journées de la radio, La malédiction du scorpion de jade, Ombres et brouillard, avec son dernier film, Fête de Rifkin.

Mort Rifkin (Wallace Shawn – Manhattan, Mon dîner avec André), professeur d’études cinématographiques à la retraite, accompagne sa femme publicitaire Sue (Gina Gershon Nouvel Amsterdam, Tueur Joe) au Festival du film de San Sebastian en Espagne. Il n’y va pas pour les films, mais parce qu’il craint que la fascination de Sue pour son jeune client réalisateur, Philippe (Louis Garrel – Petite femme, Un officier et un espion), peut-être plus que professionnel. De plus, Mort espère que le changement de décor lui offrira un répit dans sa lutte pour écrire un premier roman à la hauteur de ses normes incroyablement exigeantes.

Avec les opinions implacablement dédaigneuses de Mort à l’égard de Philippe et l’accent mis par Sue sur sa carrière ainsi que sur Philippe , leur relation déjà effilochée devient plus tendue. L’humeur de Mort s’éclaircit lorsqu’il rencontre Jo Rojas (Elena Anaya – La peau dans laquelle je vis), une âme sœur dont le mariage avec le peintre tumultueux Paco (Sergi López – Le Labyrinthe de Pan) lui cause aussi de la douleur. Alors que les goûts personnels de Mort ont parfois éloigné les gens, l’intellect et la sensibilité partagée de Jo les rapprochent. Alors que Sue passe ses journées avec Philippe, la relation de Mort avec Jo s’approfondit.

Fête de Rifkin a été tourné à couper le souffle par le grand directeur de la photographie Vittorio Storaro, dont les classiques incluent Apocalypse maintenant, Le dernier empereur, Dernier Tango à Paris et les trois précédents films de Woody Allen. Écrit et réalisé par Allen, il met en vedette Elena Anaya, Louis Garrel, Gina Gershon, Sergi López, Wallace Shawn et Christoph Waltz.







Le mois dernier, Shawn a contacté via une lettre ouverte à ses collègues acteurs pour plaider sa cause pour avoir travaillé avec Allen malgré les allégations d’abus sexuels qui ont assombri la vie et la carrière d’Allen. Shawn explique pourquoi il pense que les multiples démentis d’abus sexuels de Woody Allen contre sa fille Dylan Farrow sont vrais. Shawn a décomposé son propre processus de réflexion, l’affaire, et en vient à la conclusion que Woody Allen avait été et continue d’être injustement condamné. La pièce s’adressait spécifiquement à ses collègues acteurs.

Présenté par The Mediapro Studio, Gravier Productions & Wildside, Fête de Rifkin est une coproduction hispano-américaine-italienne avec Perdido Productions. Les producteurs du film incluent Letty Aronson, pga, Erika Aronson, pga et Jaume Roures. MPI Media Group a annoncé aujourd’hui qu’il sera le prochain film de Woody Allen, Fête de Rifkin, en salles et sur les plateformes numériques le 28 janvier 2022.





