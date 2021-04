GTA San Andreas obtient le mod PS4 Marvel Spider-Man

Les rues pleines de crime de Grand Theft Auto San Andreas ils pourraient utiliser un super-héros, et c’est précisément ce qu’ils obtiennent avec un mode basé sur Spider-Man de Marvel pour PlayStation 4!. La version bêta publiée plus tôt ce mois-ci comprend des animations, un menu et un HUD basé sur le titre Insomniac Games.

Le mod a été créé par le moddeur J16D et vous pouvez trouver un MOD DB ici. L’idée de mettre Spider-Man dans le monde de Grand Theft Auto peut sembler inhabituelle, mais cela a vraiment beaucoup de sens! L’un des plus grands attraits des jeux Spider-Man est l’idée de se déplacer dans un grand monde ouvert.

Cependant, les joueurs sont souvent confinés à New York. Le mod de Saint André donne aux joueurs la chance d’explorer un tout nouvel endroit comme le robot d’exploration de mur, et il est déjà plein de nombreux criminels avec lesquels le héros doit faire face.

Le mod est actuellement en version bêta, il sera donc intéressant de voir ce qui sera ajouté à l’avenir. Cela étant dit, la bande-annonce semble vraiment prometteuse, jusqu’à présent, vous pouvez voir Homme araignée en utilisant divers mouvements qui semblent fidèles au personnage, y compris des combos aériens.

La vidéo montre également certains des costumes de Spider-Man disponibles. La bande-annonce ci-dessus commence par le design original de Scarlet Spider, mais vous pouvez également voir le costume Spider-Punk et Peter’s Future Foundation.