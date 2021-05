The Paper Tigers est un véritable chef-d’œuvre des arts martiaux (Critique)

Les prodiges vieillissants du Kung Fu se réunissent dans une action / comédie amusante qui parvient à trouver de l’humour et une tonne de cœur dans un style d’arts martiaux de la vieille école.

Je sais que je ne devrais pas commencer de cette façon, et te faire lire un peu plus, mais… .J’AIME Les tigres de papier. C’est certainement l’un des meilleurs films que j’ai regardés cette année et quelque chose auquel je continue de penser même plusieurs semaines (maintenant) après avoir regardé le film. En tant qu’artiste martial de longue date, tant de choses sur le film ont touché une corde sensible chez moi, mais il offre suffisamment d’humour, d’action et de moments émotionnels pour que le public sans un tel fond s’amuse encore.

Dirigé par: Tran Quoc Bao

Écrit par: Tran Quoc Bao

Avec: Alain Uy, Ron Yuan, Mykel Shannon Jenkins

Date de sortie: Dans les cinémas et à la demande 7 mai 2021.

Le film met l’accent sur trois pratiquants de Kung Fu: Danny, Hing et Jim. Ils ont grandi ensemble sous l’œil vigilant de leur Sifu (maître) et étaient à peu près des badasses certifiés connus dans leur communauté et dans d’autres écoles, sous le nom de Three Tigers.

Des décennies plus tard, le trio a connu une brouille et affronte maintenant la cinquantaine et une foule d’autres responsabilités. Ils ont essentiellement laissé leur vie de Kung Fu derrière eux, mais quand on apprend que leur Sifu a été assassiné, ils se retrouvent réunis dans leur chagrin et dans un voyage pour découvrir la vérité sur ce qui s’est passé, tout en honorant sa mémoire.

En cours de route, ils se retrouvent à nouveau plongés dans le monde du Kung Fu, combattant des punks de rue, des maîtres rivaux et même enveloppés dans la foule. Afin d’honorer leur Sifu, ils devront mettre de côté leurs différences et redécouvrir la passion qui les a autrefois réunis en tant que frères.

Il y a un peu plus de choses dans le film, mais je le garde exempt de spoilers … même s’il n’y a vraiment pas grand chose à gâcher, c’est une histoire assez simple, c’est une histoire amusante à reprendre. Honnêtement, je suis entré dans ce film sans rien voir, quelque chose qui semble rarement arriver ces jours-ci, et qui a été époustouflé.

De plusieurs façons, Les tigres de papier ressemble beaucoup à un film de Kung Fu classique. Des disciples rebelles en quête de vengeance contre celui qui a déshonoré leur Sifu? Ouais, c’est à peu près tout droit sorti de n’importe quel film de Kung Fu des années 70. L’hommage n’est pas non plus accidentel, et c’est amusant de voir le film se pencher sur ces tropes de la vieille école malgré le cadre moderne.

Il est difficile d’identifier une seule chose qui fait Les tigres de papier se sentir si spécial. Au lieu de cela, il s’agit plus d’une combinaison d’éléments travaillant ensemble pour créer quelque chose d’unique. L’histoire elle-même, bien que relativement simple, est incroyablement touchante. Il y a une grande dynamique entre les acteurs / personnages qui fait que l’humour et les moments émotionnels se démarquent et se sentent authentiques. Pendant tout ce temps, on nous donne des séquences d’arts martiaux incroyables qui parviennent à se tenir debout avec n’importe quel autre film d’action.

C’est à peu près le package complet et tout cela fonctionne si bien ensemble que je ne peux pas m’empêcher d’en vouloir plus. Sérieusement, l’une de mes premières pensées après avoir regardé le film (qui continue de me piquer dessus), c’est que j’adorerais voir un service de streaming prendre cela pour une série de suivi. Les interactions entre tous les personnages sont si authentiques et engageantes que j’aimerais voir où ils vont ensuite et comment ils choisissent de progresser.

J’ai passé les dernières semaines à essayer de penser à une bonne comparaison pour The Paper Tigers, et le plus proche auquel je puisse penser est le Karate Kid original. Pas nécessairement en termes d’histoire ou d’événements, mais les thèmes centraux et le sentiment général d’autonomisation sont là. Vous sortez du film en vous sentant bien dans votre peau et dans les événements, plein d’espoir et avec un fort désir de pratiquer des arts martiaux.

C’est encore plus impressionnant compte tenu de la façon dont le film est devenu en général. Le réalisateur Bao Tran développe l’idée depuis près d’une décennie, mais lorsqu’ils ont présenté le film aux studios, ils voulaient en finir avec les rôles principaux / casting asiatiques. Voulant conserver son rêve, ils ont fini par obtenir un financement via Kickstarter, ce qui a incité un nouveau sponsor à intervenir pour l’aider à se concrétiser.

Dans presque tous les sens du mot, Les tigres de papier est un vrai film indépendant. C’est une réalisation assez étonnante et le fait que ce soit tout simplement incroyable témoigne de l’importance de la diversité des voix derrière (et devant) la caméra.