Super Mario Bros. Star Charlie Day aimerait un spin-off de Luigi’s Mansion

Si un Le manoir de Luigi film finit par arriver, Charlie Day est là pour ça. Auparavant, il avait été annoncé que Day faisait partie de la distribution vocale du prochain film d’animation Super Mario Bros. film de Nintendo et Illumination. Il fournira la voix de Luigi, le plus grand des deux frères Mario connu pour ses vêtements verts avec sa moustache et la marque « L » sur son chapeau. Cela place Day dans l’un des rôles principaux aux côtés de Chris Pratt dans le rôle de Mario.

Il n’y a pas grand-chose qui a été divulgué sur le nouveau film. C’est en partie dû à l’immense secret qui continue d’entourer la nouvelle adaptation des jeux vidéo populaires. Ce que nous savons, c’est que cette prise sera animée, mais il n’est pas tout à fait clair si elle aura exactement la même apparence que dans les jeux vidéo les plus récents ou si des modifications seront apportées aux personnages. En tant que tel, il est difficile à ce stade de dire à quoi ce film pourrait mener à l’avenir.

Une option possible serait de Super Mario Bros. pour engendrer un autre film basé sur l’un des titres Nintendo les plus populaires de ces dernières années. Dans les jeux vidéo, Nintendo a mis Luigi dans un rôle plus central avec sa propre série de Le manoir de Luigi jeux vidéo. Ces jeux se jouent contrairement à la plupart des autres Mario titres, suivant Luigi alors qu’il traverse un manoir hanté pour tenter de le débarrasser de ses fantômes. Parlant récemment avec Comicbook.com, voici ce que Day avait à dire lorsqu’on lui a demandé s’il serait prêt à jouer dans un Le manoir de Luigi film.

« Ouais, mon fils jouait juste Le manoir de Luigi l’autre jour sur sa Switch. Écoutez, je suis ravi d’avoir cette opportunité, j’ai grandi en jouant à Super Mario Brothers comme tout le monde que je connais donc, nous verrons ! C’est comme n’importe quoi d’autre dans la vie, j’irai si on m’invite !

Nous n’avons vu aucune image du film, mais ce que nous savons, c’est qu’il fait intervenir de nombreux personnages familiers de Nintendo. Ils auront également un casting d’ensemble A-list fournissant leurs voix. Cela inclut notamment Charlie Day en tant que Luigi aux côtés de Chris Pratt en tant que Mario. Charles Martinet, qui interprète Mario et Luigi dans les jeux vidéo, aura un rôle mystérieux dans le nouveau film. Les autres membres de la distribution incluent Anya Taylor-Joy dans Peach, Seth Rogen dans Donkey Kong, Jack Black dans Bowser, Keegan-Michael Key dans Toad, Fred Armisen dans Cranky Kong, Kevin Michael Richardson dans Kamek et Sebastian Maniscalco dans Spike.





« Je joue Luigi », a déclaré Day à propos de son rôle dans le film sur Jimmy Kimmel en direct. « En fait, j’étais en train d’enregistrer ça ce matin et j’aimerais tout vous dire, mais ils sont top secrets avec ce truc. Absolument, c’est du sérieux ! Je ne sais rien. Je me présente, et ils » sont comme, ‘Vous dites ceci et vous dites cela.’ Et tout est drôle et bon, et puis je sors et il y a comme, deux gars en salopette avec des marteaux, et ils disent, ‘Ne parles à personne de ce Charlie !’ … Mario est probablement au courant, mais ils ne disent rien à Luigi. »

