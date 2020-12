GTA Online Cayo Perico Heist: comment se rendre sur la nouvelle île

A partir de maintenant, dans GTA en ligne Un autre vol est disponible qui vous mènera à la nouvelle île appelée Cayo Perico pistes. Maintenant, la question se pose, cependant, comment arriver sur cette île? Après tout, Cayo Perico est à des milliers de kilomètres de Los Santos, selon Rockstar Games.

Voici comment vous rendre sur l’île de Cayo Perico

Nous répondons à la question la plus importante dès le début: Non, vous ne pouvez pas visiter Cayo Perico dans le Free Roam de « GTA Online ». De plus, Rockstar ne vous donne pas la possibilité de vous rendre sur l’île de la drogue en bateau ou en avion même en solo. Après tout, c’est une section complètement nouvelle qui existe en dehors du monde régulier de « GTA 5 ».

Si vous voulez visiter Cayo Perico, vous devez vous rendre dans le nouveau sous-marin armé ce qui vous coûte 2 200 000 € sans aucune extension et sert de siège pour le nouveau Heist. Nous vous expliquerons comment débloquer le sous-marin Kosatka dans ce post.

À l’intérieur du sous-marin, vous commencez comme Président VIP, PDG ou MC sur l’écran de planification avec la préparation du Cayo Perico Heist. Votre première mission est de vous rejoindre au terminal privé de l’aéroport international de Los Santos Dave et Keinemusik tenir vrai.

De là, vous serez transporté en jet privé directement vers la petite île où vous pourrez effectuer le braquage.

