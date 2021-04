Pourquoi Chris Evans ne sera pas dans Captain America 4

Vendredi dernier, le dernier épisode de The Falcon et The Winter Soldier a été créé, où nous avons vu Sam Wilson devenir définitivement le nouveau Captain America, portant les couleurs et le bouclier emblématique. Quelques heures après le lancement sur Disney +, ils ont rapporté que Le quatrième film du personnage est en préparation, même si cette fois, ce sera sans Chris Evans en tant que Steve Rogers., malgré l’annonce récente de son retour à Univers cinématographique Marvel.

L’endroit Le journaliste hollywoodien Il a rapporté que Malcolm Spellman, qui était le showrunner de l’émission de télévision, sera le scénariste de cette nouvelle suite et pour le moment il n’y a pas d’administrateur nommé. En outre, la confirmation de ce film signifie qu’il n’y aura plus de deuxième saison de l’émission télévisée, malgré les commentaires et les rumeurs qui ont eu lieu ces dernières semaines.

Bien qu’il n’y ait pas de détails sur l’intrigue de la quatrième partie de Capitaine Amérique, des fuites indiquent qu’il s’agira d’une continuation de la fermeture de The Falcon et The Winter Soldier, dans lequel ils ont révélé que Sharon Carter deviendra un méchant, travaillant au sein du gouvernement des États-Unis, John Walker sera comme agent américain Oui Julia Louis-Dreyfus comme Valentina Allegra de Fontaine.

Pour ces raisons évoquées, le protagoniste principal sera Anthony Mackie en tant que nouveau Captain America et non Chris Evans. Le médium américain Date limite révélé: « Des sources non confirmées ont déclaré que le projet que Spellman est en train d’écrire va se concentrer sur Anthony Mackie dans le rôle de Sam Wilson, tandis que l’éventuel projet Captain America de Chris Evans sera un projet séparé. ».

Il a récemment été divulgué que Chris Evans reviendra au MCU en 2022 pour le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la suite du sorcier joué par Benedict Cumberbatch. Les rumeurs indiquent que fera partie d’un multivers dans lequel il incarnera Captain America of HYDRA, bien qu’il n’y ait toujours rien de confirmé par Studios Marvel Oui Kevin Feige nié.