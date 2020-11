Pourquoi «  WandaVision  » pourrait finir par être l’émission la plus réussie de Marvel à ce jour

Il semble que chaque semaine, il y ait une histoire sur un autre grand film retardé. Pour l’instant, Wonder Woman 1984 est le seul blockbuster infaillible à respecter sa date de sortie – mais ce sont leurs concurrents chez Marvel qui ont été les plus touchés par le remaniement des coronavirus.

Après un 2019 étonnant pour Avengers: Fin de partie À lui seul, 2020 était censée être l’année où le MCU a lancé la phase 4, y compris sa première vague d’émissions de télévision. Maintenant, un seul de ces spectacles, WandaVision, devrait être lancé cette année, ce qui rendra les projecteurs encore plus intenses.

Avant que la pandémie ne frappe

Un fil Reddit a demandé à ses lecteurs d’imaginer qu’il n’y avait jamais eu de retard du tout. Il est dit:

Nous aurions déjà vu Veuve noire & Les gardiens de la galaxie Vol. 3.

Éternels aurait été dans environ 2 semaines.

Faucon et le soldat de l’hiverJ’aurais déjà terminé sa 1ère saison.

Remorques pour Dr Strange: Multivers de la folie, Shang-Chi et Loki aurait été juste autour du coin.

Nous saurions le titre de Spider-Man 3 parce que ça aurait commencé à tourner plus tôt

Black Widow était censée lancer l’année Marvel, et même la saison estivale de films en mai. Ensuite, Éternels devait sortir début novembre. Et nous aurions également eu la première série télévisée Marvel produite par Kevin Feige et compagnie, dans à peu près cet ordre: Le faucon et le soldat de l’hiver, WandaVision, Loki, et si…? et Oeil de faucon.

Puis, en 2021, nous étions censés obtenir Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Docteur Strange dans le multivers de la folie, Spider-Man 3 avec Tom Holland et Thor: l’amour et le tonnerre. Comment les choses ont changé.

Où en sont les dates de sortie maintenant

Alors que toutes les grandes franchises hollywoodiennes ont été touchées par la pandémie, Marvel a été plus durement touchée que les autres en raison de sa célèbre interconnectivité. Si un film bougeait, tous les autres films et émissions de télévision le devaient également.

Ce qui avait été l’un des plus grands atouts du studio est soudainement devenu un handicap. Voici les dates de sortie du film telles qu’elles sont.

Veuve noire: 7 mai 2021 Shang-Chi: 9 juillet Éternels: 5 novembre Thor: l’amour et le tonnerre: 11 février 2022 Docteur Strange dans le multivers de la folie25 mars 2022

Il n’y a pas eu de dates de sortie concrètes pour les émissions de télévision, mais voici les délais généraux:

WandaVision: Décembre 2020 Faucon et le soldat de l’hiver, Loki et Et qu’est-ce qui se passerait si: 2021 Hawkeye: 2022

Les autres émissions de télévision annoncées comprennent She-Hulk, Chevalier de la lune et Mme Marvel, qui fera probablement ses débuts en 2022.

Il y a eu des rapports que Tatiana Maslany de Orphelin noir avait été jeté comme le plomb dans She-Hulk, mais Maslany a nié cela. Oscar Isaac a été choisi comme Moon Knight, selon les rapports.

‘WandaVision’ est devenu le dernier espoir pour 2020

Tout ce mélange est parti WandaVision comme la dernière production improbable, toutes les autres productions étant déplacées ou arrêtées en raison de la pandémie Faucon était.

Avant la pandémie, WandaVision était cette émission bizarre satirique de vieux tropes de télévision allant de Laisse le au castor à Le Brady Bunch et au-delà. Un mot souvent utilisé pour décrire l’émission est «dingue».

WandaVision est toujours tout cela, mais maintenant il se trouve dans la position d’être le porte-étendard des émissions de télévision du MCU, et il aurait également alimenté Docteur Strange dans le multivers de la folie en quelque sorte. Loki était censé faire la même chose, bien que cela ne semble pas aussi certain avec tout le brassage.

Ce qui est certain, c’est que WandaVision est encore plus attendu qu’il ne l’était déjà. Un fan de Reddit a déclaré: «Heureusement, nous avons WandaVision attendre avec impatience. Cette soif de MCU est réelle. » Un autre fan a craqué cette blague: «Tout est parce que (Captain America) n’a pas rendu une pierre. Il est devenu égoïste pour une fois et 2020 s’est f-up.