Vous sur Netflix : Combien de personnages Joe Goldberg a-t-il tués au cours des trois saisons ?

La troisième saison de Tu j’arrive à Netflix avec une fin des plus choquantes. Cette fois, le couple formé par Joe Goldberg (Penn Badgley) et Love Quinn (Victoria Pedretti) c’est complètement incontrôlable et les meurtres deviennent monnaie courante dans chacun des épisodes. C’est pourquoi ici, nous présentons tous ces personnages qui sont morts aux mains du protagoniste. Attention aux spoilers !

+ Un par un : les 9 personnages tués par Joe Goldberg

9. Benji

Benjamin « Benji » Asby Jr. III a été le premier décès que nous ayons vu dans la série mettant en vedette Penn Badgley. Quand Joe Goldberg assassine le personnage joué par Lou Taylor Pucci Après l’avoir emmené trompé dans sa « cage », la fiction a montré que le rôle principal était capable de tout pour ses obsessions. Pour se débarrasser de cet homme qui sortait avec Beck, il propose de prendre une café mélangé avec de l’huile d’arachide, sachant que Benji était mortellement allergique.

8. Pêche

Benji n’était pas le seul membre de l’entourage de Beck à être victime de Joe Goldberg. C’est que Pêche Salinger (Shay Mitchell) elle a également été brutalement assassinée. Bien que beaucoup se souviennent de sa mort dans le parc lorsqu’elle est sortie courir et que Joe l’a frappée avec une pierre, la vérité est qu’elle a survécu et – après avoir affronté le personnage principal – a fini par mourir d’un Tournage dans son manoir.

7. Élie

La première saison de You sur Netflix nous a permis de découvrir que Beck n’était pas la première obsession de Joe Goldberg. En fait, qu’est-il arrivé à son ancienne petite amie Candace ça le hante pendant quelques épisodes. En ce sens, il est montré à travers des flashbacks lorsque le personnage de Badgley se précipite dans le vide à Elijah, l’homme avec qui son ex-partenaire le trompait.

6. Ron

L’attraction principale de You est, sans aucun doute, son personnage principal. C’est que même s’il s’agit d’une personne en dehors de lui-même, il peut parfois devenir très tendre avec ceux qu’il protège. C’est arrivé avec son voisin Paco. Pourtant tout devient incontrôlable quand c’est fini poignardé à mort dans le cou au petit ami violent de sa voisine qui effrayait son petit ami.

5. Beck

Guenièvre Beck, interprétée par Elizabeth lail, était la co-star de la première saison de You sur Netflix. Après que Joe Goldberg ait développé une obsession par ailleurs malsaine tout au long de tous les épisodes, à la fin de cet épisode, il finit par mourir aux mains de son partenaire. Beck découvre les secrets les plus sombres de son harceleur et, lorsqu’il est sur le point de s’échapper, est attrapé et tué par lui.

4. Jaspe

Une nouvelle vie semble commencer lorsque Joe Goldberg laisse derrière lui son histoire à New York et déménage à Los Angeles dans l’espoir de passer inaperçu sous sa nouvelle identité de Bettelheim. Cependant, le sujet à qui il a kidnappé pour voler son nom avait plusieurs dettes et est menacé par ceux qui cherchent à le récupérer. Jaspe est un, alors il décide non seulement de mettre fin à ses jours, mais met sa dépouille dans un hachoir à viande.

3. Henderson

La mort de Ron pour « aider un être cher » de Joe n’était pas la seule du genre. Et c’est que l’amateur de livres s’est aussi débarrassé du célèbre comédien Henderson pour tenter de sauver ses voisines Delilah et Ellie Alves. Comme le premier lui avait révélé, « Hendy » l’avait maltraitée et ce n’était pas la première fois qu’elle avait un de ces comportements dégoûtants avec une femme. Joe, après lui avoir attaché les pieds et les mains, il l’a jeté dans les escaliers de sa maison et fait semblant de s’être suicidé.

2. Ryan

Dans le même esprit, Joe a essayé de sauver sa nouvelle obsession, Marianne (Tati Gabrielle), son compagnon dans la bibliothèque de Madre Linda. Pour cela, il a attaqué Ryan, son ancien partenaire reconnu dans les médias pour ses prétendus antécédents d’amélioration de soi et de rétablissement de la toxicomanie. Après l’avoir jeté d’un immeuble, fini de le poignarder à mort et a pris ses affaires pour que cela ressemble à un vol.

1. Amour

« Nous sommes parfaits l’un pour l’autre», prononce-t-il Amour quinn, le personnage joué par Victoria Pedrettiquelques secondes avant qu’elle ne soit assassinée par Joe Goldberg. C’est que l’épouse et la mère de son fils ont commencé à compliquer de plus en plus la vie de la famille avec leurs pulsions meurtrières qui les ont mis plus d’une fois en danger. La solution de Joe ? Prendre sa vie avec un injection mortelle et confessez tous les crimes que vous avez commis dans une lettre.

