« Grey’s Anatomy » : les épisodes préférés d’Ellen Pompeo

Rester pendant plus de 15 ans comme l’une des séries les plus réussies à la télévision n’est pas facile, mais Shonda Rhimes a su y parvenir avec « L’anatomie de Grey” à travers ses 18 saisons avec des histoires qui racontent les expériences de Gris Meredithun interne en chirurgie qui parvient à être accepté au Seattle Grace Hospital et devient finalement chef de la chirurgie générale de l’actuel Grey Sloan Memorial Hospital.

Elle est l’un des personnages qui apparaît dans presque tous les épisodes au cours des 16 années qui se sont écoulées depuis sa première en 2005. Ce rôle est joué par Ellen Pompeo, qui dans la fiction commence sa carrière médicale avec quatre autres collègues et dont les histoires personnelles séduit ses fidèles fans.

Parce qu’elle est apparue dans des scènes très émouvantes, il n’est pas facile pour la protagoniste du drame médical de choisir celui qui est son préféré parmi les nombreux chapitres ; cependant, il a révélé non pas un, mais deux élus.

Dans « Grey’s Anatomy », Ellen Pompeo est Meredith, un rôle qui a captivé le public pendant plus de 15 ans (Photo : ABC)

LES ÉPISODES DE « GREY´S ANATOMY » QU’ELLEN POMPEO AIME LE PLUS

Voici les noms des épisodes préférés par la talentueuse comédienne.

Ce qu’il a dit dans « Good Morning America »

Lorsqu’elle a été invitée à l’émission « Good Morning America », la question a été posée à Ellen Pompeo et elle a fait savoir avec qui elle séjournait et sa réponse a été « Pilot Episode », notant que tout a commencé avec lui.

Dans une autre interview, il a mentionné un autre chapitre

Mais ce n’était pas la première fois qu’il était consulté sur le même sujet, puisque lorsqu’il participait à l’événement « Variety’s Power of Women », aux côtés de Chandra Wilson, Debbie Allen et Krista Vernoff, racontant son expérience de travail dans le drame , il a donné un autre nom .

« C’est trop d’épisodes, trop de saisons. Je… je… je… je ne veux pas dire, parce qu’il y en a eu beaucoup de bons; donc je ne peux rien mettre en évidence »il s’est limité à dire au début, mais ensuite il a évoqué « Le son du silence », de la saison 12. « C’était définitivement l’un de mes épisodes préférés. Dirigé par Denzel [Washington] C’était définitivement le point culminant des 17 saisons pour moi parce qu’il est l’une de mes idoles d’acteur. »précis.

Sa réponse a provoqué la surprise, car elle a eu une altercation avec le réalisateur américain lors de l’enregistrement d’une des scènes.

LE COMBAT D’ELLEN POMPEO ET DENZEL WASHINGTON

Dans ‘The Sound of silence’ (12×09), Meredith souffre d’une mâchoire cassée à cause d’une attaque par un patient. Après que ses coéquipiers aient réussi à la sauver et à la stabiliser, Gray a été forcée d’écouter les excuses de son agresseur.

L’actrice a déclaré qu’elle avait préféré ne pas avoir à approcher le personnage jusqu’au moment de l’enregistrement, ils n’ont donc pas répété. Lorsque le tournage de la scène a commencé, elle a senti que les excuses ne fonctionnaient pas, alors elle a commencé à improviser.

« Ensuite, il s’est excusé auprès de moi, mais il le faisait très doucement. Et j’étais en colère parce que je devais m’asseoir là et écouter ces excuses. Il ne me regardait pas dans les yeux et je lui ai crié : ‘Regarde-moi ! Quand tu t’excuses, regarde-moi ! », ce n’était pas dans le dialogue »Pompeo a rappelé sur son podcast.

Apparemment, cet acte d’improvisation n’était pas du goût de Denzel Washington, qui a attiré son attention et a souligné qu’il était le réalisateur. Évidemment, cela a irrité l’actrice qui n’a pas hésité à mentionner qu’elle était la protagoniste et connaissait son personnage.

Ellen Pompeo a précisé qu’elle l’avait « le plus grand respect en tant qu’acteur, en tant que réalisateur, comme tout » et a attribué la discussion au fait que tous deux sont très passionnés par leur métier et avaient un désaccord : « C’était une expérience incroyable, c’était vraiment (…) . Nous étions bien après ça. Il est l’un des meilleurs ».

«Il a fait le spectacle parce que sa femme est une grande fan. C’est vraiment sa femme qui lui a dit : « Ce spectacle est incroyable, tu devrais aller le faire. Je pense qu’il a vu cela comme un bon exercice pour entrer et courir quelque chose de rapide. »a ajouté le protagoniste de « Grey’s Anatomy ».