Les acteurs d’Amsterdam partagent leur expérience sur le tournage du prochain film de David O. Russell

de David O. Russell prochain film, Amsterdam, présente un casting étoilé, dont quelques acteurs qui collaborent fréquemment avec le réalisateur. Le film met en vedette Margot Robbie, Christian Bale, Robert De Niro, John David Washington et Mike Myers. Amsterdam est vaguement basé sur une histoire vraie, à la suite de trois amis dans les années 1930 qui ont été témoins d’un meurtre, et après avoir été accusés, ils deviennent les principaux suspects de l’affaire.





David O. Russell a connu une carrière réussie à Hollywood, avec quelques grands films à son actif. Il s’agit notamment de projets tels que Livre de jeu Silver Linings, agitation américaine, Joieet Le combattant. Le Hollywood Reporter a rencontré le casting du film lors de la première mondiale de Amsterdam à New York, où Margot Robbie a discuté de son travail avec John David Washington et de leur première fois ensemble sur un film de Russell.

« Chaque fois que vous avez une expérience créative vraiment épanouissante, intéressante et excitante, vous en ressortez lié de toute façon, comme n’importe qui le ferait », dit-elle. Elle poursuit : « Alors [the chemistry] n’était pas quelque chose sur lequel nous avions vraiment besoin de travailler. C’était assez facile. » Parlant de Washington, elle dit: « Nous nous sommes immédiatement accrochés l’un à l’autre, comme, ‘OK, as-tu peur? Parce que j’ai peur. Ah ! Que faisons-nous? « » Sa co-star Christian Bale a travaillé avec Russell dans le passé, et il a encouragé ses collègues stars. « Ensuite, vous plongez tête première et vous avez le temps de votre vie, et Christian dit: » Don ne vous inquiétez pas. C’est toujours comme ça. Vous ne savez jamais ce qui va se passer quand vous allez au travail ce jour-là, et vous ne le savez vraiment pas, et c’est excitant. »





John David Washington a partagé des éloges similaires pour ses co-stars

John David Washington est un acteur prometteur et le fils du talent légendaire Denzel Washington. L’acteur s’est rapidement fait un nom à Hollywood, jouant dans des films tels que BlacKkKlansmen, Malcom et Marieet Principe. Washington dit à THR qu’il était facile de former une chimie avec le reste de la distribution, car tout le monde avait un sentiment d’humilité sur le tournage de Amsterdam.

« Leur professionnalisme, leur humilité et leur envie ; leur envie de dire la vérité et d’aller à la source de toutes les actions, de ce qui motive les actions, en tant qu’acteur, ont facilité la mise en ligne, la fusion, et avoir la chimie. Notre fondement d’humilité était cette fondation, et je pense que c’est ce qui l’a rendue transparente en ce qui concerne la chimie.

Le professionnalisme était la clé du casting du film, car le dernier film de David O. Russell a des vedettes à tous les niveaux. Les fans peuvent voir Christian Bale, John David Washington, Margot Robbie, Taylor Swift, Mike Myers, Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Robert De Niro, Rami Malek et bien d’autres quand Amsterdam arrive dans les salles le 7 octobre.