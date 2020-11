Yakuza: Like a Dragon – Comment changer de tenue

Yakuza: Like a Dragon est enfin sorti sur les côtes occidentales! Bien que le jeu change massivement la formule du jeu d’action, nous connaissons et aimons tous, en un RPG au tour par tour, avec des emplois, des statistiques et des fanfares! Cependant, ce n’est pas une mauvaise chose, car cela montre que changer un genre de jeu peut fonctionner dans certaines situations, et dans Yakuza: Comme un dragon, il a toujours tout ce qui est loufoque et loufoque dans la série mais juste dans un style différent!

Yakuza comme un dragon Comment changer de tenue

Pour changer de tenue dans Yakuza: Comme un dragon, vous devez atteindre le chapitre 5 du jeu; dans ce chapitre, vous avez la possibilité de changer de travail, puis vous changez la tenue pour chaque travail dans lequel vous voulez changer. Cependant, les tenues ne changent que lorsque vous êtes dans une bataille; vous devez attendre d’avoir terminé le jeu pour voir les tenues dans l’overworld.

Dans Chapitre 5: L’homme Liumang, vous retournerez à Hello Work pour postuler à des emplois, et à ce moment-là, vous pourrez passer à une variété d’emplois différents. Pour changer de travail, vous devez parler à Ririka chez Hello Work et sélectionner le travail dans lequel vous voulez que le membre de l’équipe change. N’oubliez pas que tous les emplois ne seront pas disponibles dès le début; en améliorant d’autres emplois et en développant des liens d’équipe, cela débloquera de nouveaux emplois que vous pourrez équiper. Revenez toujours régulièrement à Hello Work pour voir si quelque chose de nouveau est disponible!

En outre, toute tenue de travail peut être modifiée, de sorte que lorsque vous sélectionnez le travail que vous souhaitez, vous pouvez également changer la tenue en même temps. Si vous avez acheté le Yakuza: Like a Dragon précommandé, vous obtenez un pack de costumes. Si vous avez acheté l’édition spéciale Yakuza comme un dragon – Édition héros légendaire, vous obtenez deux nouveaux emplois et un autre pack de costumes! Donc, beaucoup de tenues au choix!