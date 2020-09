Outer Banks Saison 2: Date de sortie prévue, distribution, intrigue et vous devez connaître la dernière mise à jour !!

Outer Banks est une série d’action-aventure dramatique pour adolescents de source américaine. Le spectacle est conçu par Jonas Pate, Shannon Burke et Josh Pate.

Le tournage de la saison 2 d’Outer Banks avait débuté en Caroline du Sud. Le casting de la série a confirmé le redémarrage de la fabrication de la deuxième saison sur la plateforme de médias sociaux.

Outer Banks La saison 1 est sortie en avril 2020 à propos de la scène Netflix, et l’émission était un point central pour eux. L’émission est sur la liste de l’une des meilleures émissions Netflix de 2020 à ce jour. Le spectacle a été renouvelé pour la deuxième tranche.

EXTERNE BANQUES SEASON 2 CAST!

Chase Stokes a joué le rôle de John B.

Madelyn Cline a joué le rôle de Sarah Cameron.

Jonathan Daviss a joué le rôle du pape.

Madison Bailey a joué le rôle de Kiara ou Kie.

Rudy Pankow a joué le rôle de JJ.

Charles Esten a joué le rôle de Ward Cameron.

Drew Starkey a joué le rôle de Rafe Cameron.

Austin North a joué le rôle de Topper.

Deion Smith a joué le rôle de Kelce.

Outer Banks Saison 2: Complot

La saison 1 de la série racontait l’histoire de ces adolescents faisant équipe pour rechercher le trésor caché lié à la disparition brutale du père de John B. Considérant que la toute première édition s’est terminée, John et Sarah ont été sauvés pendant une tempête. La saison 2 est présumée être passionnante et mystérieuse. Selon les sources, le scénario de la saison à venir pourrait avoir des composantes d’amour et de problèmes familiaux et une idée essentielle du trésor caché et du récit de John B et Sarah Cameron. Ils sont appelés à être emmenés aux Bahamas. La saison 2 se concentrera principalement sur les nombreux cliffhangers avec lesquels la saison précédente s’est terminée. Nous prévoyons que de nouveaux personnages naviguent au fur et à mesure que le récit coulerait.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂