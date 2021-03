Les fans partagent un clip refait à neuf de Meghan Markle en 1993 avant l’interview révélatrice

Un clip de Meghan Markle à 11 ans circule à nouveau avant une interview révélatrice avec Oprah Winfrey, qui devrait faire ses débuts dimanche soir.

Dans le clip, diffusé à l’origine en 1993 sur un programme d’information de Nickelodeon, la duchesse de Sussex a abordé la publicité sexiste après que son cours de sciences humaines eut la tâche de regarder des publicités télévisées et de voir si elles pouvaient reconnaître les messages sous-jacents dans les publicités.

Une publicité qui s’est démarquée pour Meghan était une annonce de détergent à vaisselle qui impliquait que ce sont les femmes qui font le ménage dans la maison.

«Je ne pense pas que ce soit juste pour les enfants de grandir en pensant à ces choses – que seule maman fait tout», a-t-elle déclaré dans le clip. «C’est toujours« maman fait ça »et« maman fait ça ».»

La future royale a écrit une lettre à Proctor & Gamble avec son observation à l’époque. La société a répondu en modifiant une ligne cruciale dans l’annonce. Plutôt que d’affirmer que «les femmes combattent des casseroles et des casseroles graisseuses», cela a changé la voix off pour déclarer que «les gens» prenaient la bataille à la place.

Lors d’un discours prononcé en 2015 devant une conférence d’ONU Femmes, Meghan a fait référence à cette petite mais puissante victoire. «Quand j’avais tout juste 11 ans, je suis devenue sans le savoir et d’une manière accidentelle une avocate», a-t-elle déclaré, ajoutant plus tard, «j’ai réalisé à ce moment-là l’ampleur de mes actions».

Elle a poursuivi: « J’avais créé mon petit niveau d’impact en défendant l’égalité. »

Une page Instagram populaire 90sanxiety a publié le clip vendredi, recevant immédiatement un flot de commentaires positifs louant Meghan pour sa force à un si jeune âge.

«Cohérent», a écrit un commentateur. « Vrai. Une vraie reine.

« Elle va dans des endroits, j’ai juste une intuition », a commenté quelqu’un.

Un autre a ajouté: « SON POUVOIR À 11 ans. »

«C’est vrai», a écrit un fan. «Cette femme est intègre.»

Meghan a reçu le soutien de plus que de ses fans sur les réseaux sociaux au cours de la semaine dernière, après que des sources anonymes du palais l’ont accusée d’intimider le personnel en 2018 alors qu’elle vivait au palais de Kensington avec le prince Harry. Son amie proche, Lindsay Jill Roth, a partagé un post Instagram jeudi pour défendre Meghan au milieu de la réaction médiatique qui a fait surface avant l’interview.

« Le MO de Meg a toujours été de la gentillesse; la bonne volonté lui coule dans les os », a écrit Roth dans la légende. « Je sais que cela est vrai après 22 ans d’amitié très étroite. J’ai vu de mes propres yeux comment elle traite ses amis et leurs familles, ainsi que ses collègues. »

Le soutien ne s’est pas arrêté là. L’ancienne co-star de Meghan «Suits», Patrick J. Adams, s’est rendue sur Twitter pour partager un long fil de discussion sur la défense de la duchesse, l’écriture en partie: «Dès le premier jour, elle était un membre enthousiaste, gentil, coopératif, généreux, joyeux et solidaire de notre famille télévisuelle. Elle est restée cette personne et cette collègue au fur et à mesure que la renommée, le prestige et le pouvoir s’accumulaient.

«Elle a toujours été une femme puissante avec un sens profond de la moralité et une éthique de travail féroce et n’a jamais eu peur de parler, de se faire entendre et de se défendre elle-même et ceux qui lui sont chers», a-t-il poursuivi dans un deuxième tweet. « Comme le reste du monde, je l’ai regardée naviguer ces dernières années avec étonnement. »

Meghan Markle et moi avons passé la majeure partie d’une décennie à travailler ensemble sur Suits. Dès le premier jour, elle était un membre enthousiaste, gentil, coopératif, généreux, joyeux et solidaire de notre famille télévisuelle. Elle est restée cette personne et cette collègue au fur et à mesure que la renommée, le prestige et le pouvoir s’accumulaient. – Patrick J Adams (@halfadams) 5 mars 2021

Abigail Spencer, une autre des anciennes co-stars de Meghan «Suits», a partagé une photo des deux s’embrassant sur Instagram, écrivant une longue note de soutien dans la légende.

«Elle a été là pour moi – et m’a physiquement retenu – dans mes heures les plus sombres: après la mort de mon père. Après une rupture déchirante, elle m’a ramené chez elle et m’a soigné. Soupe et salade attendent dans la cuisine, juste , si j’en avais besoin », a écrit Spencer. « Elle a pris mon fils comme le sien. Je ne peux pas vous dire à quel point il est important d’avoir une autre mère qui travaille sur laquelle je peux m’appuyer alors que les pressions de la visibilité et les problèmes d’éducation des enfants deviennent accablants. Elle a toujours été un havre de paix pour moi, quelqu’un avec qui je peux m’effondrer devant … et avec qui je l’ai. «

Peu de temps après avoir annoncé que le couple attendait leur deuxième enfant ensemble, il a été révélé le 15 février que le prince Harry et Meghan s’asseoiraient dans une interview intime avec Winfrey lors de leur première interview publique depuis leur retrait officiel de leurs fonctions royales.

Dans un clip promotionnel publié plus tôt cette semaine, Meghan a accusé la famille royale de «perpétuer des mensonges» sur elle et Harry.

«Je ne sais pas comment ils pourraient s’attendre qu’après tout ce temps, nous restions silencieux s’il y a un rôle actif que The Firm joue dans la perpétuation des mensonges à notre sujet», a-t-elle déclaré dans le clip. si cela comporte un risque de perdre des choses, je veux dire, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été perdues.

Dans un autre clip, elle a ajouté, « C’est vraiment libérateur d’avoir le droit et le privilège d’une certaine manière de dire: ‘Oui, je suis prêt à parler.' »