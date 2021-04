Netflix fait sa première émission de télé-réalité australienne et parle des influenceurs de Bryon Bay

Netflix innove en Australie avec sa première série de télé-réalité réalisée dans le pays.

Quel meilleur sujet sur lequel se concentrer que les influenceurs léchant la vie effrayante et rêveuse de Byron Bay?

Le service de streaming prépare ce qu’ils appellent un docu-feuilleton sur la ville idyllique de l’extrême nord de la Nouvelle-Galles du Sud.

Titré Byron Baes, la série de télé-réalité semble suivre un groupe d’influenceurs et se plonger dans leur vie et tout le drame qui suit. Pensez à une version australienne de Les collines mais plus boho chic avec une teinte d’anti-vaxx.

Le directeur du contenu de Netflix pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande, Que Minh Luu, a déclaré dans un communiqué: « Vous avez cette cabale, ou flux en direct comme nous l’avons appelé, d’Instagrammers, qui vivent tous à Byron, et là il y en a beaucoup.

« Et nous les suivons alors qu’ils vont dans l’agitation et trouvent l’amour et le bonheur et la validation des gens autour d’eux et des gens en ligne. »

Crédit: Netflix

Il y a quelques gros frappeurs pour la série et leur CV montre qu’ils savent comment capturer le drame dans sa forme la plus pure.

Emma Lamb sera la productrice exécutive Byron Baes et elle a déjà travaillé sur Marié à première vue et Les vraies femmes au foyer de Sydney. Le programme sera réalisé par Eureka Productions, qui a été responsable de Holey Moley, The Voice Australia, The Amazing Race Australia, un fermier veut une femme, et bien plus encore.

Netflix a eu la gentillesse de donner à tout le monde un synopsis de ce à quoi nous pouvons nous attendre de la série et cela ressemble à un sacré tour. A lire : Hugh Jackman salue la nouvelle année en nageant dans l'eau glacée

Un communiqué de presse déclare: «Ce n’est pas seulement l’arrière-cour de Chris et Zac, c’est le terrain de jeu de plus d’influenceurs adjacents à des célébrités que vous ne pouvez pousser un bâton de selfie.

« Mais PLOT TWIST: N’écrivez pas ces Baes trop rapidement. Il y aura des combats, des frissons et des chagrins d’amour; mais sous chaque message parfait, il y a un désir très réel non seulement pour les ‘j’aime’, mais pour être aimé, bon sang, pour qui tu es. »