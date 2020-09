Gotham Knights proposera un monde ouvert «vivant»

L’une des plus grandes surprises que DC Fandome nous a laissées a été l’annonce de Gotham Knights, le nouveau jeu développé par Warner Bros Montréal. Un jeu qui nous amènera à vivre une histoire où Batman est mort et ses élèves Robin, Red Hood, Nightwing et Bargirl prennent le témoin en tant que protecteurs de Gotham. Une idée originale qui met l’accent sur les compagnons du chevalier noir dans une ville que l’entreprise promet de vous sentir vécue.

Cette déclaration découle de l’intention de l’étude de créer un monde ouvert avec un «écosystème vivant», comme l’indique Guillén McAllister, du SIE.

Nous rencontrerons un Gotham “vivant” à Gotham Knights

La raison de cette décision, de mettre en place une ville qui se sent vivante, est que Gotham a toujours été considéré comme un autre protagoniste des histoires de chauves-souris. Quelque chose qu’ils veulent faire revivre à Gotham Knight, avec une ville qui gardera de nombreux secrets que nous pourrons revivre et découvrir en avançant dans son histoire ou en explorant librement chaque mètre de la carte.

De plus, ils ont également confirmé que le niveau de tous les ennemis, à la fois basiques et super Villa, s’adaptera à celui du joueur. C’est-à-dire que cela augmentera en fonction de ce que nous obtenons tout au long du match.

Gotham Knights arrive en 2021 sur Xbox One, Xbox Series X et PC.