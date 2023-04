Les avant-premières INCONTOURNABLES de NETFLIX et PRIME VIDEO de ce vendredi 21 avril

streaming

Netflix et Prime Video présentent les titres avec lesquels ils parleront à la fin d’une nouvelle semaine. Consultez la liste de ce qui arrive sur les deux plateformes !

©Netflix/Prime VidéoLes premières UNMISSSIBLES de NETFLIX et PRIME VIDEO pour ce vendredi 21 avril.

Les services de streaming continuent de présenter le meilleur de leur répertoire pour attirer l’attention du public mondial et ainsi obtenir leur abonnement. Actuellement, les deux plateformes les plus populaires sont Netflix et Première vidéo, avec des millions d’utilisateurs dans le monde. Pour ce vendredi 21 avrilles deux studios ont prévu de grandes premières dont vous devriez tenir compte pour en profiter pendant le week-end. Regardez ici ce qui va arriver!

+Premières Netflix et Prime Video ce vendredi 21 avril

NETFLIX

– Bienvenue à Eden, Saison 2 | Série

La deuxième partie du spectacle aura plus de mystère et de danger sur l’île, car la Fondation Eden accueille de nouveaux personnages et intrigues. Son synopsis officiel avance : « Avec de nouvelles menaces sur l’île et sans issue, la rébellion déclenche une intense bataille pour la liberté alors qu’Astrid réalise ses plans pour le Nouvel Eden ». Amaia Aberasturi, Amaia Salamanca, Belinda Peregrín, Berta Castañé, Lola Rodríguez, Sergio Momo et Begoña Vargas, entre autres, reviennent.

– Guide de voyage pour aimer | Film

Film réalisé par Steven K. Tsuchida et mettant en vedette Rachael Leigh Cook et Scott Ly. Il suit l’histoire d’un dirigeant qui accepte d’enquêter sous couverture sur le secteur du tourisme au Vietnam, après une rupture inattendue. L’aventure l’appelle main dans la main avec un expatrié vietnamien qui lui sert de guide et ils explorent la vie et l’amour ensemble.

PREMIÈRE VIDÉO

– Sonneries mortes | Série

Une version moderne du thriller de 1998 de David Cronenberg. Elliot et Beverly Mantle sont des jumeaux qui partagent tout : la drogue, les amants et un désir absolu de faire tout ce qu’il faut, y compris repousser les limites de l’éthique médicale, dans le but de remettre en question les pratiques dépassées et de mettre la santé des femmes au premier plan. .

– Avec les années qu’il me reste | Film

Macarena a grandi dans une famille modeste. Charismatique et dotée d’un grand caractère, elle a réussi à gagner sa vie en étudiant le droit. Il rencontre Diana, qui devient l’amour de sa vie. Tout se passe bien jusqu’à ce que son père tombe amoureux d’une prostituée qui tombe enceinte, mettant sa famille dans un gros problème financier. Pour aller de l’avant, Macarena accepte de faire office de mule et de transporter des marchandises de Los Angeles au Mexique.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?