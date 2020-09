Philips Hue: Que la lumière soit! Même dans la saison sombre

Pour l’IFA de cette année, Signify a élargi son portefeuille Hue pour inclure de nouvelles lampes et lumières. Avec les gadgets, la maison reste confortable – même s’il fait de plus en plus sombre et morne à l’extérieur.

La gamme Hue s’est élargie, y compris les lampes à incandescence Giant Globe et Giant Edison. Les deux lampes intelligentes de style vintage sont destinées à répondre à la demande croissante pour une variété de tailles et de formes dans la série de filaments, comme l’explique Signify. Giant Globe est – comme son nom l’indique – grand et sphérique, tandis que le Giant Edison, qui est également grand dans son design rétro, est en forme de larme.

La lampe à poser Philips Hue White E14 est également nouvelle. C’est une lampe très compacte qui émet une lumière blanche chaude et peut être atténuée via Bluetooth. Si vous possédez un pont Hue, vous pouvez intégrer le Hue White E14 dans le système d’éclairage intelligent et le contrôler de manière centralisée via votre smartphone.

Mises à jour pour plusieurs lumières et lampes

En plus des nouveautés, Signify a donné à certains produits Hue une nouvelle couche de peinture. La suspension Philips Hue White and Color Ambiance Ensis est désormais également disponible avec un boîtier noir.

La lampe de table Iris se décline également dans de nouvelles couleurs: cuivre, rose, argent et or – mais uniquement en édition limitée. L’ensemble de la ligne Iris a également reçu une mise à jour. Les lumières brillent dans des couleurs plus fortes et vous pouvez les atténuer davantage. Les câbles sont enveloppés dans un tissu textile – qui flatte le design rétro général.

Dernier point mais non le moindre, ayez le classique Lampes à bougie Philips Hue Ambiance blanche et Ambiance blanche et couleur Bluetooth reçues.

Les nouveaux produits Hue arriveront progressivement sur le marché à partir de fin septembre.