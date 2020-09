Nous infectons des milliers de moustiques dans le monde pour mettre fin à la dengue: comment éradiquer une maladie sans vaccin

Si il y a quelques jours nous parlions de la façon dont la libération de 750 millions de moustiques génétiquement modifiés était étudiée pour lutter contre toutes sortes de maladies infectieuses dans les Keys de Floride, nous apportons aujourd’hui un résultat plus que bon qui a eu lieu un peu plus à l’ouest, en Indonésie.

Grâce à une simple bactérie, Autorités indonésiennes et chercheurs de l’Université de Berkeley ont réussi à réduire l’incidence de la dengue de 77% en seulement 27 mois. Quelque chose qui, comme le souligne l’un des coordinateurs Nicholas Jewell, “est un résultat extraordinaire […] selon les normes de l’intervention pharmaceutique ».

Viendra Wolbachia et aura tes yeux

La bactérie en question s’appelle Wolbachia et il vit naturellement chez près de 60% des insectes de la planète, se transmettant de l’un à l’autre par accouplement. Le problème est que la Wolbachia ne vit pas naturellement Aedes aegypti, les moustiques qui transmettent la maladie.

Ce que font les chercheurs l’introduire artificiellement dans un groupe de moustiques de l’espèce et attendre que la bactérie se propage par reproduction neutraliser la capacité d’infecter les moustiques femelles. À l’heure actuelle, ils sont testés dans 11 endroits à travers le monde et, plus précisément, ces résultats proviennent d’un groupe d’insectes infectés qui ont été relâchés il y a plus de deux ans dans la ville de Yogyakarta, sur l’île de Java.

Les résultats préliminaires n’ont étudié que l’impact de l’intervention sur la dengue, mais les scientifiques pensent que c’est une stratégie qui aurait un impact sur d’autres virus transmis par cette espèce de moustiques tels que Zika, le chikungunya et la fièvre jaune. Cependant, ** si ce n’était que pour la dengue, ce serait une excellente nouvelle **.

Gardez à l’esprit que chaque année il y a environ 50 millions de cas de dengue dans le monde et la vérité est que nous n’avons pas de vaccin efficace. En fait, le seul vaccin homologué laisse tant à désirer en termes d’efficacité et de risques associés qu’il n’est pas largement utilisé.

Images | Université WMP / Monash