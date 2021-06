Pete Davidson n’est pas sûr de revenir pour SNL cette saison

Pete Davidson ne sait toujours pas s’il va revenir pour Saturday Night Live saison 47. En ce moment, tout est dans l’air. Davidson a récemment terminé sa septième saison dans la série lors de la finale émouvante de la saison 46. Reste à savoir si c’était ou non son dernier adieu à la série, mais cela pourrait bien l’être.

L’acteur et comédien s’est récemment adressé à son SNL statut au cours d’un entretien. Pierre Davidson n’a pas donné de réponse définitive à ce sujet d’une manière ou d’une autre. Comme l’explique Pete Davidson, les acteurs signent généralement un contrat de sept ans, ce qui signifierait que son contrat initial est terminé.

« Pour ma part, je ne sais pas quel est le plan. Tout est en quelque sorte en suspens en ce moment, tout dépend du calendrier. C’est ma septième année, et c’est généralement ce à quoi sert le contrat. »

Lorsque Pete Davidson a rejoint le casting de Saturday Night Live en 2014, il est devenu l’un des plus jeunes membres de la distribution de la longue histoire de la série. Il est depuis devenu l’un des membres les plus populaires de la distribution. S’exprimant plus tard dans l’interview, il est revenu sur le sujet, disant qu’il devait parler avec le leader de l’émission Lorne Michaels de son statut.

« En ce moment, c’est calme, tout est en l’air. Je dois parler à Lorne [Michaels]. C’est un gros casting; il y a beaucoup de nouveaux gars là-dedans, et il y a beaucoup de grands nouveaux talents qu’il est temps pour eux de briller. Je n’ai aucune idée de ce qui se passe en ce moment. »

Une chose importante qui a changé est que Pete Davidson est devenu une star beaucoup plus grande à Hollywood. L’année dernière, il a titré Le roi de Staten Island et il devrait également apparaître dans The Suicide Squad de James Gunn cet été. Il a également plusieurs autres films en préparation, dont le biopic Ramones, où il incarnera Joey Ramone. Et on ne peut pas tout faire en travaillant sur une émission exigeante comme Saturday Night Live. Davidson, parlant plus loin, a abordé la finale émouvante de la saison 46.

« C’était vraiment émouvant. J’ai travaillé avec ces gars pendant un quart de ma vie. J’ai commencé là-bas avec de l’acné et je suis parti avec des tatouages. C’était une période très folle et longue et je n’étais pas prêt pour la saison à fin encore parce que je m’amusais vraiment beaucoup… Le dernier spectacle était un public complet pour la première fois et le simple fait d’entendre ce rire plein était tellement émouvant. Cela m’a rendu très ému de pouvoir jouer devant une foule complète de nouveau. »

La finale a également apparemment mis en place des adieux pour plusieurs autres membres de la distribution. Au moment d’écrire ces lignes, aucune décision n’a été prise, mais on pense que Kate McKinnon, Cecily Strong, Aidy Bryant et même Kenan Thompson pourraient également partir. En tant que tel, la série pourrait connaître son plus grand bouleversement depuis longtemps. Vous pouvez consulter l’interview complète de Pete Davidson sur la chaîne YouTube Gold Derby.

Sujets : Samedi soir en direct