Gossip Girl de HBO Max est annulé après deux saisons

Le redémarrage de la série »une fille bavarde » vient d’être annulé par HBO Max. Selon de nouveaux rapports, l’émission se terminera par une deuxième saison, qui arrivera sur la plateforme de streaming le 26 janvier.

« Nous sommes très reconnaissants au showrunner/producteur exécutif josué safran et producteurs exécutifs Stéphanie Sauvage Oui Josh Schwarz pour nous avoir ramenés dans l’Upper East Side et tous les scandales de Constance Billard », a déclaré HBO Max dans un communiqué officiel.

« Bien que nous n’avancions pas avec une troisième saison de » Gossip Girl « , nous vous remercions pour les triangles amoureux séduisants, les coups de poignard calculés et la mode impeccable que cette série a apportée à un nouveau public », poursuit le communiqué.

Safran lui-même a confirmé l’annulation dans une déclaration aux fans de l’émission : « C’est avec le plus grand regret que je dois annoncer que ‘Gossip Girl’ ne continuera pas sur HBO Max. Merci d’avoir regardé, et j’espère que vous vous connectez pour le finale jeudi prochain pour voir comment tout se passe bien », lit-on dans le message. » Merci beaucoup à tous les fans de GG à travers le monde. Tu es la raison pour laquelle nous sommes revenus en premier lieu, et qui sait, peut-être la raison pour laquelle nous nous reverrons. Beaucoup d’amour ».

Cette déclaration a donné aux fans l’espoir que la franchise « Gossip Girl » reviendra probablement dans le futur, soit avec cette même histoire, soit avec un autre spin-off, bien que rien n’ait été confirmé pour le moment. »Gossip Girl » est la dernière série à rejoindre la longue histoire d’annulations de HBO ces derniers mois, afin de réduire les coûts.

Développé par Joshua Safran, » Gossip Girl » a été créé en 2021 sur HBO Max et a servi d’extension et de suite autonome à » Gossip Girl » de la chaîne. Le C.W.. Bien que l’émission ait reçu des critiques mitigées, elle a battu le record de la série originale HBO Max la plus regardée lors de son premier week-end.

Le redémarrage de » Gossip Girl » a été créé près d’une décennie après la conclusion de l’émission originale. L’histoire a suivi un nouveau groupe d’élèves d’une école privée de Manhattan essayant de vivre leur vie de lycée et leur romance sous l’œil intrusif de la titulaire « Gossip Girl ». Le redémarrage s’est principalement concentré sur les effets des médias sociaux sur les adolescents et sur l’ampleur de leur impact sur leur vie.

La deuxième et dernière saison de »Gossip Girl » arrivera sur HBO Max le 26 janvier.