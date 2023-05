Blade Runner 2099 fait face à un an de retard en raison de la grève de l’écrivain

La grève en cours de milliers d’écrivains contre la Writer’s Guild of America continue d’envoyer des ondes de choc dans toute l’industrie, et maintenant elle a provoqué l’arrêt brutal d’un autre projet majeur. Selon un rapport de Deadline, la nouvelle série à venir de Prime Video Coureur de lame 2099qui doit être une continuation à gros budget de la franchise de science-fiction toujours populaire, a appuyé sur le bouton de pause pour démarrer la production jusqu’au printemps 2024. Cela en fait l’un des plus longs retards liés à la grève à ce jour à la suite de plus et plus de films et d’émissions décidant d’attendre que la situation avec la WGA soit officiellement résolue.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

En relation: Marvel arrête la production de Thunderbolts et plus au milieu de la grève des écrivains

Coureur de lame 2099 devrait être la suite du film épique de science-fiction de 2017 Coureur de lame 2049 de Denis Villeneuve, qui a le tout aussi épique Dune : deuxième partie devrait être présenté en salles plus tard cet automne. Cette nouvelle série est cependant un projet collaboratif entre le réalisateur Ridley Scott (Napoléon) et Amazon Studios. Scott a réalisé l’original Coureur de lame film en 1987, qui a lancé une toute nouvelle franchise dans le genre de la science-fiction. Lancé en 2021 avec une structure probable de 10 épisodes, chacun d’une heure, Scott a apporté un pilote entièrement écrit pour la nouvelle série à la table et a négocié avec Amazon pour que le projet aille de l’avant. Silka Luisa est devenue scénariste et productrice exécutive, et Game of Thrones L’alun Jeremy Podeswa devrait diriger le pilote et servir d’autre producteur exécutif aux côtés de Scott, Andrew Kosove, Broderick Johnson, Michael Green, Ben Roberts, Cynthia Yorkin, David Zucker et Clayton Kreuger. Il n’y a pas encore eu d’annonce de casting, et maintenant nous n’en entendrons probablement plus avant un certain temps.





Une interruption d’un an laisse de nombreuses questions

Fabrication sur Coureur de lame 2099 était prêt à commencer sans entrave dans les studios de Belfast Harbour en Irlande du Nord, non loin de là où de nombreuses scènes de Game of Thrones et le cours Maison du Dragon Des séries fantastiques ont été tournées aux studios Paint Hall de Belfast. Cependant, selon les reportages locaux de la BBC, en raison de la grève de l’écrivain avec la WGA qui est depuis entrée dans sa troisième semaine, la production de l’émission fait maintenant face à un retard important, peut-être jusqu’au printemps 2024. Alors qu’Amazon n’avait aucun commentaire à donner sur la question , la grève a été citée comme un « facteur contributif » à la fermeture temporaire. Northern Ireland Screen avait ceci à dire :

« Northern Ireland Screen est extrêmement déçu que Blade Runner 2099 ne se déroule pas pour le moment en raison de la grève des scénaristes en cours. Le projet se prépare sur le terrain à Belfast depuis plusieurs mois maintenant. La grève de la WGA a interrompu la production dans le monde entier et nous espérons qu’un accord équitable sera bientôt conclu afin que l’équipage puisse reprendre le travail.

La grève de la WGA a un impact direct sur d’innombrables projets cinématographiques et télévisuels à travers le monde alors que des milliers d’écrivains continuent de faire du piquetage sur les plateaux de production, exigeant des changements attendus depuis longtemps dans les conditions de travail et une compensation justifiée pour le travail exceptionnel qu’ils fournissent. Il n’y a toujours pas de fin en vue à la grève, car les pourparlers entre les écrivains et la WGA restent dans l’impasse.