Gordon Murray annonce les T.50 pour la piste

Après que les 100 T.50 à être produits soient épuisés 48 heures après sa révélation mondiale, Gordon Murray Automotive (GMA) annonce le, pour l’instant nommé, T.50s, version destinée uniquement aux circuits, qui recevra un autre nom, «historiquement significatif», lors de sa révélation définitive cette année.

Le T.50, libéré des liens d’agrément pour pouvoir circuler sur la voie publique, promet d’être encore plus léger, plus puissant et … plus rapide que le T.50 déjà révélé.

Ils ne seront produits que 25 unités de cette version de compétition – au moins une douzaine ont déjà un propriétaire – avec un prix de base de 3,1 millions de livres, environ 3,43 millions d’euros. Un bond considérable à 2,61 millions d’euros depuis la route T.50.

Plus léger

GMA a déjà fourni de nombreuses données sur la future machine à circuits et prend les données que nous connaissions déjà du T.50 à de nouveaux extrêmes.

En commençant par vos pâtes, qui ne pèsera que 890 kg, 96 kg de moins que le modèle routier. Pour ce faire, les panneaux de carrosserie ont été révisés et la plupart des équipements retirés: instrumentation, climatisation, infodivertissement, compartiments de rangement et… tapis.

Le conducteur, ou plutôt le pilote, continue de s’asseoir au milieu, mais maintenant sur un nouveau siège en fibre de carbone avec un harnais à six points. L’un des sièges passagers disparaît également. Le volant, semblable à celui d’une Formule 1 dans sa forme, devient également en fibre de carbone.

«Avec une focalisation inébranlable sur les performances et sans aucune législation sur les modèles de route ni aucune considération d’entretien, les T.50 atteindront des performances étonnantes sur piste, démontrant pleinement les capacités de la voiture. Nous avons tout donné pour pousser cette voiture plus loin. les niveaux de tout ce qui a été fait auparavant – c’est une célébration de l’ingénierie britannique et de la vaste expérience de compétition de notre équipe. «

Gordon Murray, PDG de Gordon Murray Automotive

Plus puissant

Le V12 à aspiration naturelle a également été révisé – 50 autres composants ont été modifiés – avec une puissance dépassant maintenant 700 ch, culminant à 730 ch si nous prenons en compte l’effet. bélier. M. Murray a dit: «Sans avoir à nous occuper de la législation sur le bruit ou les émissions, nous avons pu libérer le plein potentiel du moteur GMA V12 et de ses 12 100 tr / min.»

De l’extérieur se trouve également la boîte manuelle de la voiture de route, les T.50 étant équipés d’une nouvelle transmission (encore) de Xtrac, avec laquelle nous interagissons au moyen d’onglets. Appelé IGS (Instantaneous Gearchange System), il est livré avec un système capable de présélectionner le rapport. La mise à l’échelle est également distincte, optimisée pour plus de vitesse.

Plus près de la route

Naturellement, l’aérodynamique prend une importance vitale dans les GMA T.50, annonçant, dès le début, un impressionnant valeur maximale de appui 1500 kilogrammes – correspond à 170% du poids de la voiture. Selon Murray:

« L’aérodynamisme est si efficace que les T.50 pourraient être conduits à l’envers, et le feraient à une vitesse aussi basse que 281 km / h. »

Le point culminant est une nouvelle aile delta de 1 758 mm de large montée à l’arrière qui, de manière intéressante, évoque la forme de l’aile avant de la Brabham BT52, l’une des voitures de Formule 1 conçues par Murray.

Le nouveau deltaplane fonctionne en conjonction avec un nouveau profil aérodynamique au bas de la supercar, un séparateur à l’avant, diffuseurs réglables et, bien sûr, le ventilateur de 400 mm à l’arrière. Il ne dispose plus que d’un seul mode de fonctionnement – High Downforce -, contre six sur le modèle routier: il tourne toujours à 7000 tr / min et les conduits diffuseurs arrière sous la voiture sont toujours ouverts.

Impossible de ne pas remarquer la nouvelle nageoire dorsale, à la Prototype Le Mans, qui garantit plus d’efficacité et de stabilité dans les virages, tout en aidant à nettoyer et à canaliser l’air sur la carrosserie vers l’aile arrière. La présence de cette ailette et l’optimisation du flux d’air vers l’aileron arrière, ont forcé le repositionnement des radiateurs d’huile moteur et transmission sur les côtés de la voiture.

En plus de l’aérodynamisme, le GMA T.50 remplace les roues en aluminium forgé et le Michelin Pilot Sport 4 S par des roues en magnésium forgé (plus légères) et plus collantes Michelin Cup Sport 2.

Il est 40 mm plus près du sol et le système de freinage à disques carbone-céramique est directement hérité du modèle routier. Cependant, pour mieux faire face aux rigueurs du circuit – il est capable de freiner entre 2,5 et 3 g – le système de freinage s’est doté de nouveaux canaux de refroidissement.

Verrons-nous les T.50 en compétition?

Il faudra attendre quelque temps. La production des 25 T.50 ne devrait démarrer qu’en 2023, après que les 100 T.50 de route soient tous produits (la production se termine en 2022 et ne démarre qu’à la fin de 2021).

En ce moment, GMA et SRO Motorsports Group sont en pourparlers pour une éventuelle compétition ou série de courses GT1 pour les supercars contemporaines, le constructeur britannique garantissant aux propriétaires de T.50 la disponibilité des équipements de soutien.

