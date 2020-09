Miley Cyrus défend la course de dragsters de RuPaul pour redresser douloureusement Joe Rogan

Miley Cyrus (R) a eu le clapback parfait aux absurdités hétérosexuelles de Joe Rogan. (Captures d’écran via Twitter)

Un autre jour, une autre personne hétérosexuelle qui pense que sa vision fade de la culture queer est importante – Joe Rogan a été critiqué par Miley Cyrus après que le combattant du MMA ait osé manquer de respect Course de dragsters de RuPaul.

Apparaissant sur L’expérience Joe Rogan La semaine dernière (2 septembre), la chanteuse pansexuelle a rayonné d’éloges sur l’émission de télé-réalité VH1, disant qu’elle, une femme de goût, l’aime clairement.

Discuter Course de dragsters, Cyrus a déclaré que c’était l’une de ses émissions de télévision préférées et a déclaré que Rogan, qui a une riche expérience en arts martiaux, l’adorerait. Il ne le fait pas, alors Cyrus est venu le chercher, on pourrait dire, comme un …

Boulet de démolition.

Miley Cyrus vient pour Joe Rogan après avoir piqué Course de dragsters de RuPaul.

« Ils font des gouttes mortelles d’une toute autre manière que vous le faites sur les nattes », se dit-elle, faisant référence au moment où les reines tombent en arrière et replient une jambe en arrière.

Un showreel de Course de dragsters icônes Alyssa Edwards (« C’est mon préféré! », a déclaré Cyrus), Latrice Royale et Kennedy Davenport exécutant le mouvement dynamique joué alors que la paire réagissait en direct.

« Je ne l’ai jamais vu », blasphémait Rogan, « Course de dragsters de RuPaul faire? »

« Quand j’ai dit plus tôt que je ne suis pas religieux, c’est un mensonge, je suis RuPaul-sbyterian », a déclaré Cyrus. «Je baise avec RuPaul.

«RuPaul est Dieu», a-t-elle ajouté. Certaines cultures considèrent RuPaul comme le Dieu de la fracturation.

C’est alors que Rogan a commis son véritable acte de péché: «Ils font tous le même geste», a-t-il lancé, gagnant une place dans Drag Hell, «ils tombent et font le grand écart.»

Un clip de Davenport réalisant une mort sans faille a joué alors qu’il riffait hérétiquement la série.

« C’est ce que je pense quand je regarde vos émissions aussi, » répondit Cyrus. «Tous les mêmes trucs.»

Rogan ne pouvait pas s’empêcher de rire du clapback, les téléspectateurs disant que Cryus pourrait aussi bien aller de l’avant et lancer une masterclass en mettant les gens (lire: les hommes hétéros) à leur place.

Elle a laissé tomber le gernade « ‘YASS’ ‘et l’a terminé ensuite https://t.co/QGm3Lb6bvu – Hvmixl (@ onebadpenguin13) 7 septembre 2020

Je ne peux même pas exprimer l’effet positif de regarder Miley Cyrus prendre 0% de la merde insultant les artistes de dragsters de Joe Rogan, puis de l’envoyer dans le putain de royaume de l’ombre. https://t.co/AiOIy1h9uS – Sam Handrick (@MDSVeritas) 3 septembre 2020

Les gens ne réalisent pas à quel point ils sont impolis tant que quelqu’un n’utilise pas la carte uno inversée. https://t.co/5k3NjWkSiG – Mandy (@amandaspencera) 3 septembre 2020