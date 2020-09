DeepL en panne, quel est le problème ?

Depuis ce matin le service de traduction DEEPL connait des soucis techniques, où le site affiche un 404 ou n’affiche simplement pas le texte traduit.

DeepL : une panne mondiale ?

La france est concernée ainsi que de nombreux pays asiatiques, ce qui pourrait indiquer une coupure du service beaucoup plus large.

Sur twitter le problème commence à prendre de l’ampleur comme en atteste ces nombreux tweets :

Actuellement Deepl semble refonctionner petit à petit en France mais certaines requêtes ne trouvent toujours pas de réponse.

Nous en saurons plus très prochainement.

DeepL, la traduction de qualité assistée par IA

DeepL, une société spécialisée dans la traduction automatique connue grâce à la qualité de sa traduction par intelligence artificielle.

DeepL a fait des vagues lors de son lancement en 2017 en promettant de fournir des traductions plus humaines que celles des services concurrents tels que Google Translate ou Bing Translate. Le service a lancé un service de traduction de documents un an plus tard et a lancé DeepL Translator, une application de bureau pour Windows et Mac, en 2019.

Le service d’abonnement DeepL Pro est disponible pour les particuliers, les équipes et les développeurs qui en tirent des revenus. Les forfaits commencent à 5,99 € pour les particuliers.

L’un des inconvénients était, et est toujours, le nombre limité de langues prises en charge. Pourtant, DeepL est utilisé par plus d’un demi-milliard de personnes selon la société et il ne semble pas y avoir de fin à l’essor du service en vue.

La qualité des traductions s’est récemment améliorée, selon un nouveau billet de blog sur le site DeepL, grâce aux nouveaux réseaux neuronaux qui « sont capables de représenter le sens des phrases traduites dans la langue cible de manière beaucoup plus précise et, en même temps, sont souvent capables de trouver des formulations plus professionnelles ».

DeepL a décidé d’effectuer un test en aveugle en utilisant 119 « longs passages de sujets variés ». Ceux-ci ont été traduits par DeepL, Google, Amazon et Microsoft, et présentés à des « traducteurs professionnels ». Les professionnels ont été invités à choisir la meilleure traduction parmi les quatre, sans information sur le service qui a fourni les traductions.

Selon DeepL, son service a été choisi quatre fois plus souvent que ceux de tout autre système. DeepL a réussi à obtenir le plus grand nombre de votes dans les catégories (traductions de l’anglais vers l’allemand, de l’allemand vers l’anglais, de l’anglais vers le français, du français vers l’anglais, de l’anglais vers l’espagnol et de l’espagnol vers l’anglais).

Google Translate est arrivé en deuxième position, à l’exception de l’espagnol vers l’anglais, que Microsoft a réussi à arracher à Google.

Mots de la fin

Il est bon de comparer les services de traduction pour savoir lequel vous convient le mieux. DeepL est le plus adapté à mes besoins, mais le nombre limité de langues prises en charge signifie parfois que d’autres services de traduction doivent être utilisés.