Le bogue WhatsApp qui empêche le chargement des aperçus YouTube

Au cours des dernières semaines, des millions de personnes dans le monde ont été confrontées au même problème au sein de la plateforme de messagerie Whatsapp: Liens vers vidéo Youtube qui, cependant ils ne montrent pas l’aperçu habituel complet avec titre et image d’introduction. Aujourd’hui encore, les messages envoyés et reçus avec un lien vers YouTube sur de nombreux téléphones affichent uniquement l’adresse Web relative au contenu, sans permettre au destinataire de savoir à l’avance ce qu’il est sur le point de visiter. Heureusement, cependant, il semble qu’une solution soit en cours et que les clips hébergés sur la plate-forme de partage de Google pourraient bientôt revenir pour être visionnés sur WhatsApp également.

De quoi dépend le problème

Les aperçus YouTube manquants dans les messages WhatsApp ne sont pas nouveaux – le problème a été signalé il y a déjà plusieurs semaines des premiers utilisateurs qui ne savaient pas à quoi l’attribuer. Le bug pourrait en effet dépendre d’un changement de format des aperçus YouTube qui ne sont plus reconnus par WhatsApp, ou par la plateforme de messagerie instantanée elle-même, incapable pour une raison quelconque d’interpréter les données décrivant le contenu et l’aperçu des vidéos provenant du service partage de vidéo.

La réponse a été apportée par l’un des experts du forum YouTube pour répondre aux demandes des utilisateurs: le problème, déclare le forum, « ne dépend pas d’un paramètre ou de tout autre élément que les utilisateurs peuvent modifier » , mais d’un bogue WhatsApp. « Il s’agit d’une erreur de programmation dans l’application de messagerie trouvée dans les versions Android et iOS, et cela n’a rien à voir avec YouTube. Apparemment, elle sera corrigée dans une future version de l’application. Messagerie « .

Le conseil est de attendez la mise à jour e installez-le dès que disponible. Certains rapports en ligne rapportent en fait que le bogue des aperçus manquants sur YouTube ne se produit plus ces derniers jours; le problème est plutôt que la version de WhatsApp qui résout le problème n’est pas encore disponible pour tout le monde. La seule solution pour revenir au plus vite à la situation normale est de vérifier manuellement l’App Store et le Play Store si une nouvelle mise à jour d’application est disponible.