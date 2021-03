Le nouvel Instagram Lite atteint 170 pays, a un thème sombre et ne pèse que 3 Mo

Instagram Lite devrait être disponible dans les magasins d’applications mobiles du monde entier.

L’un des réseaux sociaux les plus utilisés aujourd’hui pour tous les types d’utilisateurs est Instagram, qui appartient à Facebook depuis un certain temps, et quelques heures seulement après avoir clarifié ce qui arrivera aux likes, il vient de lancer une version abrégée de votre application appelé Instagram Lite qui ne pèse que 3MB et va atteindre 170 pays.

Vous pouvez désormais utiliser Instagram dans n’importe quel terminal, même ceux d’un niveau inférieur

Comme nous le disent les collègues de 9to5Google, la société dirigée par Mark Zuckerberg vient d’annoncer le lancement d’Instagram Lite en dehors de l’Inde et à partir d’aujourd’hui, il devrait être disponible dans le monde entier.

Instagram Lite est une application, comme l’indique son nom de famille, optimisée pour offrir une expérience utilisateur fluide sur tout type de terminal, surtout dans les plus anciens.

Fondamentalement, nous sommes confrontés à une application Web à laquelle ils ont été ajoutés certains outils de chargement et de visualisation d’images.

En ce sens, Facebook lui-même a confirmé que l’interface utilisateur a été modifiée pour la rendre le plus simple possible, afin que les utilisateurs qui utilisent un smartphone pour la première fois puissent le comprendre sans problème.

Pour que cette application fonctionne correctement sur n’importe quel appareil et situation, certaines fonctionnalités de l’application d’origine, telles que filtres de réalité augmentée, animations et certaines transitions de l’interface, mais les fonctions de base telles que messagerie, filtres sur photos, profils, histoires et même la messagerie vidéo.

Instagram Lite ne pèse que 3 Mo, cela signifie qu’il est 90% plus petit que la version complète du réseau social, il sera disponible dans 170 pays et incorporera bientôt un mode sombre avec un fond noir et un lettrage gris pour les fans de ce type de design.

Cette application devrait être disponible dès aujourd’hui sur le Google Play Store dans les pays du monde entier, mais si vous ne pouvez toujours pas l’installer, ne désespérez pas car il atteindra progressivement toutes les régions.

