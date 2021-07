Wilhelm et Simon se retrouvent-ils ensemble dans Young Royals? La fin expliquée

Voici ce qui arrive à Wilhelm et Simon dans la première saison de Young Royals sur Netflix.

Jeunes Royaux les fans ne peuvent pas en avoir assez de la relation émouvante entre Wilhelm et Simon. Restent-ils ensemble pour autant ?

Aussitôt que Jeunes Royaux a fait ses débuts sur Netflix la semaine dernière (2 juillet), les téléspectateurs du monde entier sont tombés amoureux du drame suédois pour adolescents. La série raconte l’histoire d’un prince qui est envoyé en pensionnat pour réhabiliter son image. Cependant, à Hillerska, Wilhelm (Edvin Ryding) tombe amoureux de son camarade de classe ouvertement gay Simon (Omar Rudberg) et toute sa vie change.

Wilhelm et Simon peuvent-ils pourtant être en couple, malgré ses devoirs royaux ? Voici ce qui arrive au duo dans Jeunes Royaux.

Wilhelm et Simon se séparent-ils dans Young Royals?

La fin de Young Royals a expliqué: Wilhelm et Simon restent-ils ensemble? Image : Netflix

Il y a une alchimie instantanée entre Wilhelm et Simon et il ne faut pas longtemps pour que les deux adolescents commencent à se voir en secret. Simon est issu de la classe ouvrière et il montre à Wilhelm à quoi ressemble la vie en dehors des cercles d’élite. Cependant, leur relation est mise en péril lorsque le frère aîné de Wilhelm, Erik, décède et qu’il devient le premier sur le trône.

Wilhelm rompt avec Simon de peur que le fait d’être ouvert sur sa sexualité affecte son futur règne en tant que roi. Une nuit, ils ravivent leur romance et font l’amour ensemble dans le dortoir de Wilhelm. Cependant, à leur insu, August, l’un de leurs autres camarades de classe, les voit faire l’amour à travers la fenêtre du dortoir de Wilhelm et le filme.

Plus tard, Wilhelm découvre que la famille d’August a perdu tout son argent. Il en parle lors d’une rencontre avec August et leur société secrète. Pour se venger, August publie en ligne la sex tape de Wilhelm et Simon sans se rendre compte que Wilhelm a demandé à sa famille de payer les frais de scolarité d’août afin qu’il puisse rester à Hillerska pendant que sa famille est fauchée.

La vidéo devient l’actualité internationale. Cependant, le visage de Wilhelm n’est pas visible dans la vidéo comme celui de Simon et il nie plus tard que c’était lui dans une déclaration publique suite à la pression de sa mère, la reine Kristina. Wilhelm demande alors à Simon de sortir secrètement avec lui, mais Simon dit qu’il ne veut être le secret de personne.

La première saison se termine avec la rupture officielle du couple et Wilhelm choisissant son devoir de trôner sur Simon.

Wilhelm et Simon vont-ils se remettre ensemble ?

Dans l’état actuel des choses, il n’y a pas de mot officiel sur le fait que Wilhelm et Simon se fréquenteront à nouveau dans Jeunes Royaux saison 2. Cela étant dit, étant donné qu’ils ont toujours des sentiments l’un pour l’autre et qu’ils étudieront toujours dans la même école, on imagine que Jeunes Royaux la saison 2 mettra en vedette beaucoup plus de romance avec Wilhelm et Simon.

Cependant, la série pourrait ajouter un nouveau personnage au mélange qui veut aimer Simon ouvertement, donc tout est possible.

Qu’est-ce que tu penses? Wilhelm et Simon sont-ils en fin de partie ?

