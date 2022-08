"Woo, un avocat hors norme": dans quel chapitre il y aura un baiser entre Junho et Young-Woo

Netflix

L’histoire d’amour entre Junho et Young-Woo est un succès auprès des téléspectateurs de Netflix. Mais, beaucoup attendent déjà une autre étape dans leur relation : quand les protagonistes de Woo, un avocat hors norme?

©IMDBWoo, un avocat hors norme

L’arrivée de Woo, un avocat hors norme à Netflix le 13 juillet a fait sensation parmi les fans de la k-drames. Cette série composée de 16 épisodes raconte une intrigue émouvante et captivante. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il est devenu, en moins d’un mois, l’un des strips les plus vus de la plateforme. A tel point que des milliers de personnes attendent toujours la suite de l’histoire.

Eh bien, la vérité est que Netflix a trouvé une excellente formule pour attirer ses téléspectateurs d’une manière unique avec le k-drames: première les épisodes une fois par semaine. C’est pourquoi, c’est comme ça que les pitchs fonctionnent avec Woo, un avocat hors norme qui contient 16 épisodes, mais n’est pas encore terminé. En effet, le géant du streaming n’a publié qu’un total de six épisodes.

Cependant, l’histoire de Woo, un avocat hors norme avancé à pas de géant et a déjà ému ses fans avec la première des derniers épisodes où l’histoire d’amour entre Junho et Young-Woo continue de croître. Pourtant, au-delà du rapprochement entre les protagonistes, les fans en veulent toujours plus. C’est pourquoi beaucoup se demandent s’il y aura un baiser qui scellera leur relation.

+ A quand le baiser entre les protagonistes de Woo, un avocat extraordinaire ?

Comme on le sait Woo, un avocat hors norme premières deux épisodes mercredi. C’est-à-dire que demain, le 3 août, les chapitres sept et huit seront publiés, mais ils ne captureront pas ce que tous les fans attendent. Bien, ce ne sera que dans les épisodes qui sortiront les 10, 9 et 10 août que Junho et Young-Woo s’embrasseront enfin pour la première fois. Et, sans aucun doute, ce sera l’un des moments les plus romantiques de la série.

En effet, compte tenu de la discrimination dont souffre Young-Woo en raison du spectre autistique, il découvre avec Junho un nouveau monde plein d’amour et de tendresse. A tel point que, au-delà du fait qu’il s’agit d’un moment très attendu pour tous les téléspectateurs, il faudra encore patienter au moins deux semaines. Mais, la vérité est que ce sera l’une des scènes les plus excitantes de la bande.

