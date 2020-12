Ghost of Tsushima obtient des tenues pour God of War, Horizon Zero Dawn et plus

Immédiatement disponible en Fantôme de Tsushima différentes tenues disponibles qui gros blockbusters PlayStation sont modelés sur. Mais vous devez le gagner et vous avez quelques semaines pour le faire.

Crossover limité: tenues pour God of War and Co. dans Ghost of Tsushima

Sony apporte quatre tenues spéciales au monde de « Ghost of Tsushima ». Vous pouvez dans le mode multijoueur « Ghost of Tsushima: Legends » ouvrir.

Comment débloquer les nouvelles tenues? Vous devez en faire un dans une classe Terminez une histoire ou une mission de survie. Pour toutes les tenues, vous devez donc jouer l’une des missions de chaque classe. Pour cela, vous avez jusqu’au 15 janvier Temps, donc seulement quatre semaines.

Quelles tenues y a-t-il? Dans la classe de samouraï, vous obtenez la tenue à laquelle ressemble Kratos Dieu de la guerre est entrouverte. Il y a une tenue pour Aloy pour la classe de chasseur Horizon Zero Dawn et la venue Horizon interdit ouest. Dans la classe Ronin, un costume peut être fabriqué à partir de L’ombre du colosse peut être déverrouillé et dans la classe assassin, il y a aussi une tenue Bloodborne.

Des tenues inspirées des personnages emblématiques de PlayStation arrivent sur Ghost of Tsushima. Débloquez des hommages portables à God of War, Horizon Zero Dawn, Shadow of the Colossus et Bloodborne en accomplissant une mission Histoire ou Survie avec chaque classe avant le 15 janvier. pic.twitter.com/VCbBc7Virh – PlayStation (@PlayStation) 18 décembre 2020

« Ghost of Tsushima » leur est exclusif Playstation 4 disponible, mais bénéficie d’un Mettre à jour encore mieux de ça Matériel PS5. Un abonnement PS Plus est requis pour le mode légende. Dans notre test l’aventure des samouraïs s’est avérée être un véritable succès et a reçu le prix d’or.

