Portal et Portal 2 arrivent sur Nintendo Switch

Cette Valve n’aime pas seulement les tireurs de science-fiction granuleux Demi vie ou des chasses aux zombies comme avec Laissé pour mort et Gauche 4 Mort 2 Le studio de développement a, entre autres, avec ses jeux de réflexion portail et portail 2 démontré. Jusqu’à présent, seuls les propriétaires d’un PC ou d’une console de salon de Sony ou Microsoft ont pu profiter des jeux de puzzle dans une perspective à la première personne.

Cela doit être changé maintenant. A étonnamment Nintendo au sein de son Nintendo Direct au 9 février à savoir annoncé les portails maintenant aussi à la dimension de Commutateur Nintendo ouvrir.

Profitez enfin de Portal sur un ordinateur de poche

En avance d’un Nintendo Direct l’expérience a montré que la rumeur tourne. En règle générale, de nombreuses annonces sont prévues. Mais avec cette édition, les Japonais ont su nous réserver quelques surprises.

Un exemple de ceci est certainement celui annoncé Portail : collection de compagnons. Comme son nom l’indique déjà, vous devriez pouvoir jouer aux deux parties du casse-tête populaire sur votre Nintendo Switch. Cela permet pour la première fois portails bleu et orange ouvert sur un ordinateur de poche.

Portal a bien vieilli

Si un joue vraiment bien c’est que vous remarquez souvent seulement quelques années après sa sortie. Portal et Portal 2 en sont deux très bons exemples.

C’est ce que font les deux Tireur de puzzle de Valve malgré elle 15 et 11 ans respectivement beaucoup de plaisir aujourd’hui! Ce n’est pas seulement assuré par l’excellent gameplay et les passages de puzzle difficiles. En plus de cela, « Portal » et « Portal 2 » offrent une pincée fine humour le plus sec.

Qui maintenant chaud sur le retrait de Canon portail et attend déjà avec impatience les commentaires accrocheurs de GLaDOS, qui devra probablement être patient. Sauf un bande annonce Nintendo n’en a pas montré beaucoup plus sur « Portal : Companion Collection » et n’a pas donné de date de sortie précise. Plus tard cette année mais il devrait être temps.