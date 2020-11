Genshin Impact: où trouver Lotus Head

Les matériaux sont essentiels dans Genshin Impact, car vous ne savez jamais quand un élément deviendra crucial pour vous. Qui aurait pensé que ramasser des matériaux aléatoires serait vital pour l’Ascension d’un nouveau personnage! Il est vraiment préférable de piller tout ce que vous voyez, car vous avez l’espace d’inventaire pour cela.

Où trouver Lotus Head

Pour trouver la tête de lotus à Genshin Impact, rendez-vous dans la région de Liyue, plus précisément Piscine Liyue, comme la tête de lotus aime être dans l’eau. Un autre endroit où vous pouvez aller est Mt. Tianheng, à côté du port de Liyue et un peu au sud-ouest de la cave Dawn. Voyagez dans ces endroits tous les jours et vous aurez beaucoup de Lotus Heads.

La tête de lotus peut être trouvée dans la nature en petites quantités dans ces endroits, Liyue piscine, voyage rapide vers le waypoint au sud de Pente de Cuijule, et vous serez à la piscine en un rien de temps. Mt. Tianheng, se téléporter au waypoint à l’ouest du port de Liyue et pour la zone au sud-ouest du Dawn Winery, soit la tête à la Springvale ou le waypoint à l’ouest de Dawn Winery.

Il existe un autre moyen d’obtenir des têtes de lotus, et vous pouvez les acheter en quantité limitée auprès de la pharmacie Bubu à Port de Liyue. Bubu n’a que 10 Lotus Heads, mais vous devez attendre que le stock se rafraîchisse tous les trois jours pour acheter un autre lot. Cependant, en utilisant les trois emplacements ci-dessus et la pharmacie Bubu, vous en accumulerez facilement plus de 20 par jour.

Les têtes de lotus peuvent être utilisées dans les recettes de cuisine et en alchimie. Voici les ingrédients nécessaires:

Potion déshydratante Ingrédients Ailes de papillon x1 et tête de lotus x1 Effet Augmente l’Hydro RES de tous les membres du groupe de 25% pendant 300 secondes.

Colis de jade Ingrédients Effet Augmente l’ATK de tous les membres du groupe de 224 ~ 320 et le taux de CRIT de 6 ~ 10% pendant 300s.

Soupe aux bijoux Ingrédients Snapdragon x2, Tofu x2 et Lotus Head x1 Effet Augmente la DÉF de tous les membres du groupe de 107 pendant 300s.

Huile essentielle en streaming Ingrédients Grenouille x1 et tête de Lotus x1 Effet Augmente les DEG Hydro de tous les membres du groupe de 25% pendant 300s.

Sauté Qingce Ingrédients Champignon x3, Tête de Lotus x2, Piment Jueyun x1 et Chou x1 Effet Augmente l’ATK de tous les membres du groupe de 194 pendant 300s. Si vous n’avez pas la recette de Qingce Stir Fry, pourquoi ne pas consulter notre guide pour la trouver!

Soupe aux graines de lotus et aux œufs d’oiseaux Ingrédients Tête de lotus x1, œuf d’oiseau x1 et sucre x1 Effet Diminue la consommation d’endurance de sprint de tous les membres du groupe de 20% pendant 900s



