Survolez Jupiter dans cette superbe vidéo du vaisseau spatial Juno de la NASA

Et si vous pouviez faire du stop sur la NASA Vaisseau spatial Juno à Jupiter? Nous sommes peut-être coincés sur Terre, mais l’agence spatiale nous a proposé la meilleure option suivante: un nouveau survol vidéo de Jupiter basé sur des photos du récent survol de Juno en juin.

La superbe vidéo, composée de 41 images capturées le 2 juin, nous donne un aperçu de ce que nous verrions si nous pouvions voler. Jupiter nous-mêmes, combinant des images prises sous différents angles alors que le vaisseau spatial fonçait sur la plus grande planète du système solaire.

Tout au long de la vidéo, nous voyons des vues agrandies de la haute atmosphère de Jupiter à l’approche la plus proche de Juno, lorsque le vaisseau spatial était à environ 2100 miles (3400 kilomètres) au-dessus du sommets des nuages ​​de la planète , ainsi que des vues agrandies. Au point le plus proche de Jupiter du vaisseau spatial, la puissante gravité de la géante gazeuse a accéléré le vaisseau spatial jusqu’à un impressionnant 130 000 mph (209 000 km / h) par rapport à la planète, selon une déclaration de la NASA .

La NASA a compilé des images tirées du vaisseau spatial Juno de l’agence pour recréer un survol de Jupiter. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS)

Le scientifique citoyen Kevin Gill a créé la vidéo avec des données de JunoCam de Juno, qui projette numériquement des images sur une sphère avec une «caméra» virtuelle, nous donnant ces belles vues de Jupiter. Ces photos ont été prises entre 5 h 47 et 7 h 25 HAE (9 h 47 et 11 h 25 GMT) le 2 juin alors que le vaisseau spatial effectuait son 27e survol rapproché de la planète.

Juno a été lancé en 2011 et, après un périple de cinq ans dans l’espace, atteint Jupiter en juillet 2016 . Le vaisseau spatial fait le tour de la plus grande planète du système solaire en prenant des données afin que nous puissions comprendre l’origine et l’évolution de Jupiter. Depuis son premier survol, Juno a fourni des informations incroyables sur la planète, y compris un regard de près sur la grande tache rouge de Jupiter , une tempête géante tourbillonnant dans l’atmosphère de la planète.

Bien que le vaisseau spatial était censé plonger dans l’atmosphère de Jupiter en 2018, La NASA a étendu sa mission jusqu’en 2021.

